Conforme a los criterios de Saber más

No es novedad. Hace 15 años se lanzó Wattpad, una plataforma on line que permite subir y descargar textos en forma de poemas, relatos, artículos, novelas (20 géneros, en total) y que funciona con la lógica de una red social de libre acceso: crear una cuenta y empezar a publicar contenido o leerlo gratuitamente. Así de fácil.

Por su sencillez , esta aplicación rápidamente se convirtió en la favorita, sobre todo, de lectores jóvenes que vieron en la interacción con otros usuarios, la posibilidad de mejorar sus historias y también de crear comunidad, conectar con autores de su edad, en su idioma e intereses comunes.

Tan popular se hizo esta herramienta, y su alcance tan amplio, que empezaron a llamarla la ‘biblioteca de los millennials’ pues, de las cerca de 400 millones de historias que se publican mensualmente en más de 50 lenguas, el 80% pertenece a este grupo etario. A la fecha, y de acuerdo a información de su página web, la plataforma tiene más de 80 millones de wattpadders registrados en todo el mundo quienes, con sus textos y lecturas, se encargan de mantenerla vigente.

Ventajas y desventajas

Los detractores de la tecnología señalan, además de otras razones, que esta aleja a los jóvenes de la lectura. Wattpad ha demostrado lo contrario, más que una enemiga es aliada de esta nueva generación de lectores y autores. Un breve sondeo realizado a usuarios de la plataforma indica que el éxito de Wattpad radica en la diversidad de temas juveniles que se encuentra en el catálogo –amistad, amor, desamor, conflictos emocionales, etcétera– y en los comentarios y valoración que las historias reciben porque de esta manera, sus textos se enriquecen.

Lo que sí es un verdadero inconveniente es la orfandad editorial (edición, corrección de estilo) que afecta directamente el fondo y la forma de las historias. También lo es la ausencia de un filtro que permita identificar e impedir que se compartan textos plagiados. Todo esto alimenta las críticas sobre la falta de calidad literaria que existe en Wattpad y aviva el debate sobre si este tipo de historias es realmente literatura.

Flor en primavera

“Siento algo raro con ‘Boulevard’. Lo amo porque fue el primer libro que escribí, pero cuando lo releí en físico, me costó y me cuestioné: ‘¿Por qué puse esto?’. ‘Esto debería quitarlo’. Lo he releído tres veces, pero solo para editar”, confiesa Flor Salvador, autora mexicana que a los 15 años escribió en Wattpad su primera novela (“Boulevard”) y que trascendió al mundo editorial en papel, bajo pedido, el año pasado, convirtiéndose en ‘best seller’ en varios países, como España, México, Colombia y Argentina.

Salvador piensa que podría quitar algunas cosas y reescribir mínimamente otras para que la novela, que cuenta con 62,9 millones de vistas en la plataforma virtual, y que nació como una ficción amateur, se entienda mejor. Felizmente dice, próximamente podrá hacerlo en una nueva edición.

En las dos últimas semanas, la joven escritora mexicana, ahora de 21 años, movilizó alrededor de diez mil adolescentes y jóvenes en Lima que se dieron cita en las firmas de libros que, con motivo del lanzamiento de “Silence”, Cosmo Editorial organizó. Su mejor recuerdo, su visita a Barranco y el lomo saltado. La anécdota, la persecución en auto por algunas de sus fans, que la obligaron a cambiar dos veces de hotel y así despistarlas.

Además de “Boulevard”, Flor Salvador ha escrito nueve historias más en Wattpad. Tres de ellas, secuelas de su primer título: “Después de él”, “Antes de ella” y “Eterno”. “Silence” es un título relativamente nuevo que a diferencia de “Boulevard”, tiene 1,84 millones vistas.

La escritora mexicana estuvo dos semanas en Lima para cumplir con seis sesiones de firma de libros, a propósito del lanzamiento de "Silence". (Foto: César Campos)

De la virtualidad al físico

Aunque todo lo anterior suene a números, la verdad es que se trata de letras, como la apuesta de la creación de Cosmo Editorial, responsable de la edición de “Silence”. “La razón principal para crear esta editorial, es el amor por la literatura juvenil. Este género es, sin duda, uno de los claves para incentivar y cultivar el hábito de la lectura en las siguientes generaciones. De ahí nace la necesidad de poder compartir historias conmovedoras y con grandes mensajes a ese público que se encuentra en esa etapa tan hermosa como caótica”, sostiene Thiara Saldaña, gerente general de Cosmo Editorial.

Saldaña señala que si bien “Silence” no es una historia tan conocida dentro de la plataforma, incluso para los lectores de Flor Salvador, como editores vieron en ella una oportunidad. “Hubo cambios en la trama, se trabajó mejor a los personajes e introducimos un elemento abstracto que hizo del libro algo más profundo”. Los primeros 12 mil ejemplares que de la obra se publicaron, se agotaron en tres semanas. Una segunda edición ya está en camino y también la colaboración con una gran casa editorial.

Otros autores que surgieron de Wattpad

Anna Todd es tal vez el caso más conocido y famoso salido de la plataforma y cuya novela juvenil dio el salto al papel y también al cine. Los tres libros que componen la saga “After” han vendido más de 15 millones de ejemplares en 15 idiomas en todo el mundo.

Otros casos relevantes son el de Taran Matharu y Abigail Gibbs. El primero escribió “La leyenda del hechicero” en Wattpad, con cuatro millones de vistas que fueron suficiente respaldo para que Planeta lo publicara en formato de libro. La segunda, alcanzó los 17 millones de lectores con la historia “The dark heroine”. Su libro también se publicó también bajo el sello de Editorial Planeta.