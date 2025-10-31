Con batería BlueVolt de 6,500 mAh llega para acompañar tus días largos, traslados intensos y noches de diversión sin que se apague fácilmente. vivo lanzó oficialmente en Perú el nuevo V60 Lite 5G, su smartphone que resalta sobre todos gracias a su carga rápida de 90W FlashCharge (al 100% en 52 minutos), además de gran autonomía y diseño ultradelgado. Aquí las principales características por si estás buscando renovar de celular antes que se acabe el año.

En el uso diario, su batería BlueVolt de 6,500 mAh está pensada para jornadas exigentes y larga vida útil. Está diseñada para mantener hasta el 80% de su capacidad tras 1,700 ciclos completos, lo que equivale a cerca de cinco años de uso diario. Además, ofrece funciones inteligentes como modo súper ahorro de batería, protección de vida útil, bypass de carga (para evitar sobrecalentamiento durante sesiones de juego mientras se carga), y encendido instantáneo desde 0% para situaciones de emergencia.

En términos prácticos, una sola carga cubre con holgura un día y medio de uso: permite disfrutar de hasta 27.5 horas de YouTube, 17 horas en TikTok, 77 horas de música por Bluetooth o cerca de 10.5 horas de juego en Free Fire. Su tecnología 90W FlashCharge lleva el teléfono al 100% en apenas 52 minutos, mientras que el sistema de gestión inteligente protege la salud de la batería para mantener un rendimiento constante a lo largo del tiempo.

5 principales atributos del V60 Lite 5G

Jhair Olave, especialista de entrenamiento de vivo smartphone, explicó a Mag de El Comercio que este equipo puede tener una carga de 0 al 50% en menos de 25 minutos gracias a su cargador de gran potencia y prioriza una experiencia visual y de sonido inmersiva. Además, está equipado con el procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, 8GB de RAM (expandibles con otros 8GB virtuales) y 256GB de almacenamiento y cuenta con certificación IP65 contra polvo y salpicaduras de agua siendo un equipo todo terreno, lo que refuerza su durabilidad. Aquí las cualidades a las que debes prestarle atención:

Gran batería que es 100% duradera y que carga súper rápido. Cámara con Luz de Aura que entrega una iluminación adicional que se puede regular. Diseño elegante en colores Negro Urbano y Rosa Pop con solo 7.59 mm de grosor y un peso de 194 gramos, que combina potencia con ligereza y estilo. Equipo resistente y preparado para los golpes del día a día. Potencia sin igual gracias a su excelente procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo. Es un equipo 5G preparado para la red del futuro.

El nuevo vivo V60 Lite llega con retratos con Luz de Aura que siempre te hacen destacar. (Foto: vivo)

Disponibilidad en el Perú

El vivo V60 Lite 5G estará disponible en el mercado peruano a partir de noviembre de 2025, en colores Rosa Pop y Negro Urbano, a través de los principales operadores y tiendas autorizadas del país en un rango de 1,399 a 1,499 por precio de lanzamiento.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí