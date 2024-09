Una de las funciones más utilizadas en WhatsApp son los emojis. Cada cierto tiempo, ya sea para decorar tus conversaciones o expresar tus sentimientos, los usarás para resaltar algo que te han dicho. Ahora llegan más de 10 emoticonos nuevos a la aplicación de mensajería. ¿Ya los tienes?

El que más está llamando la atención es la carita amarilla con ojeras, conocida en inglés como “face with bags under the eyes”. Se caracteriza por tener bolsas debajo de los ojos, lo que sugiere que no ha descansado bien o que se ha desvelado.

Seguramente, muchos se sentirán identificados. Pero no es el único emoji que se añade a WhatsApp; también se incluyen cerca de 10 más para que los utilices según el contexto de tu conversación.

Cómo obtener el emoji de la carita con ojeras en WhatsApp

Para poder emplear los nuevos emojis de WhatsApp, deberás primero ser un usuario beta tester en la aplicación de mensajería rápida. Es bastante fácil unirte y solo tienes que seguir estos pasos:

Lo primero será ingresar a Google Play. Allí tienes que desplazarte a la parte media.

En ese momento observarás una casilla que dice “Conviértete en beta tester” .

Debes presionar el botón de "Unirte".

. A continuación ingresarás a una web donde tienes que comprobar que recibirás WhatsApp Beta. Finalmente, cuando regreses a Google Play, aparecerá que eres un desarrollador más de WhatsApp. En pocos minutos aparecerá la opción de actualizar la aplicación y listo.

Esto aparecerá cuando te unas a WhatsApp Beta. (Foto: Depor)

Una vez que ya tengas todos los requisitos, simplemente abre WhatsApp y allí observarás que ya tendrás los emojis nuevos en tu teclado. Recuerda que uno de los requisitos es que también tu sistema operativo se haya actualizado.

Listado de los nuevos emojis que llegan a WhatsApp

La huella digital: E n un mundo donde nuestro principal ID es nuestra huella dactilar, por fin se creará uno para que indiques que tienes que desbloquear un equipo con tu “ fingerprint ”.

n un mundo donde nuestro principal ID es nuestra huella dactilar, por fin se creará uno para que indiques que tienes que desbloquear un equipo con tu “ ”. Árbol sin hojas: También aparecerá un árbol sin hojas, ello debido al cambio climático que vivimos en nuestro mundo. Se conocerá en inglés como “ leafless tree ”.

También aparecerá un árbol sin hojas, ello debido al cambio climático que vivimos en nuestro mundo. Se conocerá en inglés como “ ”. Un rábano: Era una de las verduras que faltaba. Especialmente creadas para tus ensaladas. En inglés se le conocerá como “ a root vegetable ”

Era una de las verduras que faltaba. Especialmente creadas para tus ensaladas. En inglés se le conocerá como “ ” Un arpa: Si eres de los que toca este tipo de instrumentos, pues te cuento que puedes usar el arpa. Se le conoce en inglés como “ harp ”

Si eres de los que toca este tipo de instrumentos, pues te cuento que puedes usar el arpa. Se le conoce en inglés como “ ” Una pala: Este instrumento te indicará que estás plantando algo en una nueva maceta. Su nombre en inglés será “ shovel ”

Este instrumento te indicará que estás plantando algo en una nueva maceta. Su nombre en inglés será “ ” Una mancha: En caso te hayas manchado la ropa con algún aceite o salsa, lo mejor será usar este emoji. En inglés se le conoce como “splatter”

Estos son los emojis que saldrán en tu teclado en WhatsApp. (Foto: Zedge)

