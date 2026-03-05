La nueva computadora portátil de Apple es una realidad y ya es catalogada como una laptop económica ya que solo cuesta $599 en Estados Unidos para el modelo de 256 GB de almacenamiento. Pese a su precio, la MacBook Neo cumple con todas las necesidades básicas y especificaciones que la hacen un modelo 100% recomendado para tareas cotidianas. Fabricada en aluminio, mantiene el diseño premium de la marca y busca competir con PCs Windows y Chromebooks. Si eres fiel usuario de iPhone, iPad y Apple Watch, pero te faltaba el ordenador, esta es tu gran oportunidad y en esta nota no solo te cuento las principales características técnicas, sino también los colores en los que la puedes adquirir en tiendas físicas a partir del 11 de marzo.

Principales características técnicas

Desde el sitio web de Apple destacan todas aquellas especificaciones que no debes pasar por alto en la nueva MacBook Neo.

Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con tecnología IPS y resolución de 2408 x 1506, brillo de hasta 500 nits.

Chip Apple A18 Pro con CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos para tareas de IA y apps creativas.

Configuraciones de memoria: 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB SSD.

Autonomía de hasta 16 horas de reproducción de video y hasta 11 horas de navegación inalámbrica, con batería de 36,5 Wh y cargador USB‑C de 20 W incluido.

Conectividad Wi‑Fi 6E y Bluetooth 6, pensada para videollamadas y trabajo en la nube sin cortes.

Dos puertos USB‑C para carga, datos y conexión de accesorios como monitores externos o discos.​

Jack de 3,5 mm para audífonos, algo cada vez más raro pero muy útil para estudiantes y creadores de contenido.

Cámara FaceTime HD de 1080p con procesado de imagen mejorado por IA para videollamadas más claras.

Sistema de audio de doble altavoz con soporte para Spatial Audio y Dolby Atmos en música y video.​

Micrófonos duales con tecnologías de aislamiento de voz y modo espectro amplio para reuniones en Zoom, Teams o FaceTime.

Puedes reservarla desde ahora o esperar hasta el 11 de marzo. (Foto: Apple)

Colores disponibles: la Mac más vistosa de los últimos años

La MacBook Neo llega en cuatro colores: Plata, Blush (rosa suave), Citrus (amarillo cítrico) e Indigo (azul profundo).

Plata mantiene el look clásico de Apple para quienes prefieren un estilo sobrio y corporativo.​

Blush ofrece un tono rosa discreto, menos intenso que el antiguo Rose Gold, pensado para quienes quieren un toque de color sin ser estridentes.

Citrus apuesta por un amarillo muy llamativo, inspirado en la era de los iMac de colores, pensado para usuarios que quieren que su laptop destaque desde lejos.

Indigo se percibe como un azul oscuro que recuerda al Midnight, pero algo más claro, ideal para quienes buscan un término medio entre serio y juvenil.

La MacBook Neo está enfocada en colores juveniles y diseño ligero. (Foto: Apple)

Disponibilidad y precios en EE.UU., México y América Latina

En Estados Unidos, la MacBook Neo ya está en preventa en la tienda online de Apple y llega a tiendas físicas a partir del 11 de marzo; precios desde 599 dólares (256 GB) y 699 dólares (512 GB con Touch ID).

En México, Apple fija un precio inicial de 12,999 pesos para el modelo de 256 GB y 14,999 pesos para la versión de 512 GB con Touch ID. La venta inicia el 11 de marzo, con preventa desde ya en la Apple Store en línea y distribuidores autorizados.

En cuanto a América Latina, la marca ha confirmado el lanzamiento a través de sus tiendas online locales.​

