La nueva computadora portátil de Apple es una realidad y ya es catalogada como una laptop económica ya que solo cuesta $599 en Estados Unidos para el modelo de 256 GB de almacenamiento. Pese a su precio, la MacBook Neo cumple con todas las necesidades básicas y especificaciones que la hacen un modelo 100% recomendado para tareas cotidianas. Fabricada en aluminio, mantiene el diseño premium de la marca y busca competir con PCs Windows y Chromebooks. Si eres fiel usuario de iPhone, iPad y Apple Watch, pero te faltaba el ordenador, esta es tu gran oportunidad y en esta nota no solo te cuento las principales características técnicas, sino también los colores en los que la puedes adquirir en tiendas físicas a partir del 11 de marzo.
Principales características técnicas
Desde el sitio web de Apple destacan todas aquellas especificaciones que no debes pasar por alto en la nueva MacBook Neo.
- Pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas con tecnología IPS y resolución de 2408 x 1506, brillo de hasta 500 nits.
- Chip Apple A18 Pro con CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos y Neural Engine de 16 núcleos para tareas de IA y apps creativas.
- Configuraciones de memoria: 8 GB de RAM y opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB SSD.
- Autonomía de hasta 16 horas de reproducción de video y hasta 11 horas de navegación inalámbrica, con batería de 36,5 Wh y cargador USB‑C de 20 W incluido.
- Conectividad Wi‑Fi 6E y Bluetooth 6, pensada para videollamadas y trabajo en la nube sin cortes.
- Dos puertos USB‑C para carga, datos y conexión de accesorios como monitores externos o discos.
- Jack de 3,5 mm para audífonos, algo cada vez más raro pero muy útil para estudiantes y creadores de contenido.
- Cámara FaceTime HD de 1080p con procesado de imagen mejorado por IA para videollamadas más claras.
- Sistema de audio de doble altavoz con soporte para Spatial Audio y Dolby Atmos en música y video.
- Micrófonos duales con tecnologías de aislamiento de voz y modo espectro amplio para reuniones en Zoom, Teams o FaceTime.
Colores disponibles: la Mac más vistosa de los últimos años
- La MacBook Neo llega en cuatro colores: Plata, Blush (rosa suave), Citrus (amarillo cítrico) e Indigo (azul profundo).
- Plata mantiene el look clásico de Apple para quienes prefieren un estilo sobrio y corporativo.
- Blush ofrece un tono rosa discreto, menos intenso que el antiguo Rose Gold, pensado para quienes quieren un toque de color sin ser estridentes.
- Citrus apuesta por un amarillo muy llamativo, inspirado en la era de los iMac de colores, pensado para usuarios que quieren que su laptop destaque desde lejos.
- Indigo se percibe como un azul oscuro que recuerda al Midnight, pero algo más claro, ideal para quienes buscan un término medio entre serio y juvenil.
Disponibilidad y precios en EE.UU., México y América Latina
- En Estados Unidos, la MacBook Neo ya está en preventa en la tienda online de Apple y llega a tiendas físicas a partir del 11 de marzo; precios desde 599 dólares (256 GB) y 699 dólares (512 GB con Touch ID).
- En México, Apple fija un precio inicial de 12,999 pesos para el modelo de 256 GB y 14,999 pesos para la versión de 512 GB con Touch ID. La venta inicia el 11 de marzo, con preventa desde ya en la Apple Store en línea y distribuidores autorizados.
- En cuanto a América Latina, la marca ha confirmado el lanzamiento a través de sus tiendas online locales.
Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí