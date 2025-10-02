El desarrollador independiente brasileño Pulsatrix Studios y la publisher británica Fireshine Games estrenaron un video de gameplay de la esperada aventura de terror psi-tech A.I.L.A., el mismo que pudo jugarse en la Gamescom Latam 2025, evento que tuvo lugar en São Paulo, entre el 30 de abril y el 4 de mayo pasado. Con su lanzamiento previsto para finales de este año en PC, los visitantes no sólo tuvieron la oportunidad de jugar a la última versión de la demo del juego, sino también conocer personalmente a miembros del equipo de desarrollo como Fabio Martins, COO; Thiago Matheus, CEO; y Giovanna Franchini, Community Manager.

Los visitantes de Gamescom Latam tuvieron que estar preparados para adentrarse en una experiencia única que mezcla elementos Psi-tech y Survival Horror, presentando una historia muy introspectiva dentro de la mente del protagonista. Influenciado por Black Mirror y ambientado en un futuro cercano y distópico de São Paulo, el título pone al jugador en la piel de Samuel, un beta tester encargado de probar A.I.L.A, la inteligencia artificial que desarrolla juegos de terror basándose en sus propias mentes y comentarios. El desarrollador de Fobia - St. Dinfna Hotel, Pulsatrix, ha diseñado una aventura que explora las fronteras de cómo la tecnología en general, y la IA en particular, pueden presentar increíbles avances, y también sombríos peligros. ¡No te pierdas la oportunidad de aventurarte a través de sus intrincados puzles, combates y aterradores desafíos!

A.I.L.A. estará disponible para PC en 2025 y ya puedes añadirlo a tu lista de deseos de Steam. Para obtener la información más reciente, sigue a FireshineGames y @PlayAILA en X, y visita fireshinegames.co.uk.

Sobre Pulsatrix Studios

Pulsatrix Studios es un equipo de diseñadores, escritores, programadores, músicos y animadores con sed de adrenalina y pasión por los videojuegos. Creamos innovación y entretenimiento a través de nuestros juegos, centrándonos en ofrecer títulos de terror inmersivos. Nuestro principal objetivo es trascender las expectativas del jugador, ya sea a través del diseño narrativo o de mecánicas de juego innovadoras. Fobia - St. Dinfna Hotel, nuestro juego debut de 2022, nos marcó un camino que nos enorgullece seguir hasta hoy: crear juegos de survival horror sobresalientes e inolvidables. Con nuestro próximo juego, A.I.L.A., esperamos abrir nuevos caminos para el terror inmersivo y ofrecer una experiencia que resuene entre los jugadores de todo el mundo.

Sobre Fireshine Games

Fireshine Games es una publicadora global de videojuegos digitales y físicos con sede en Londres, Inglaterra, centrada en buscar juegos cargados de diversión y llevar joyas indie innovadoras a jugadores de todo el mundo. Creada originalmente en 2014, Fireshine Games ha creado una portfolio de títulos digitales y sensaciones indie, incluidos los galardonados Core Keeper y Shadows of Doubt, al tiempo que se ha asociado con gigantes de los estudios para llevar los éxitos digitales al lanzamiento físico, incluidos Lies of P de Neowiz, Balatro de Playstack y Planet Zoo: Console Edition de Frontier Developments. Fireshine Games forma parte del grupo de empresas EG7. Para más información sobre Fireshine Games y sus títulos, visite su sitio web oficial.