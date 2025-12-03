El resumen musical más esperado del año por fin llegó. Después de varios días en los que Spotify dejó pequeñas pistas en redes, el Spotify Wrapped 2025 ya está disponible para millones de usuarios en todo el mundo.

Esta edición vuelve a poner sobre la mesa preguntas inevitables: ¿quién fue tu artista más escuchado?, ¿qué canción se convirtió en tu obsesión del año?, ¿y cuál es el sonido que mejor te define?

A diferencia de otros años, el Wrapped 2025 llega con una dinámica renovada para descubrir tu recorrido musical. El proceso es más interactivo y está pensado para que el usuario viva una experiencia personalizada.

Los usuarios pueden acceder al Spotify Wrapped 2025 escaneando un QR que los lleva directamente a su viaje musical dentro de la app. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

Aquí te explicamos cómo acceder a tu resumen de forma rápida y sencilla.

Cómo ver el Spotify Wrapped 2025

Para comenzar, debes ingresar al enlace oficial del Spotify Wrapped 2025. Una vez dentro, se mostrará un código QR en pantalla. Al escanearlo con tu celular, la plataforma te redirigirá automáticamente a la aplicación de Spotify, donde aparecerá un mensaje de bienvenida que te invita a deslizar hacia arriba para iniciar tu “viaje musical”.

A partir de ese momento, irán apareciendo tus estadísticas del año de una manera visual y muy entretenida. Podrás ver cuántos minutos de música escuchaste durante 2025, cuál es el estilo que más consumiste e incluso un ranking con los géneros que definieron tu año.

Spotify también te asignará una “edad musical”, una divertida comparación basada en tus hábitos de escucha.

El informe revela minutos escuchados, géneros favoritos, canciones más reproducidas y un ranking de artistas. (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / KIRILL KUDRYAVTSEV

El recorrido continúa revelando cuántas canciones descubriste a lo largo del año y, por supuesto, cuál fue tu gran favorita de 2025. Después, la plataforma te mostrará un listado con los temas que más reprodujiste y te permitirá recordar esos momentos que escuchaste en bucle sin darte cuenta.

El Wrapped también detalla cuántos álbumes diferentes exploraste y cuál de ellos se convirtió en tu imprescindible del año. Junto a eso, aparece un ranking de los discos que marcaste como favoritos sin siquiera proponértelo. Finalmente, podrás ver el número total de artistas que escuchaste y un desglose mensual del que más te acompañó.

Para cerrar la experiencia, Spotify te muestra tu Top de artistas del año y, como sorpresa final, recibirás un mensaje exclusivo de tu artista número uno.

Sin dudas, una manera perfecta de ponerle broche de oro a un año lleno de música.

