WhatsApp está a punto de dar un paso importante en materia de privacidad con una nueva función que promete cambiar la forma en la que los usuarios se conectan. La plataforma trabaja en un sistema que permitirá iniciar conversaciones sin necesidad de revelar el número de teléfono, una de las principales barreras, y también preocupaciones, para millones de personas en todo el mundo. Este cambio, que ya comenzó a probarse en versiones beta, apunta a ofrecer una experiencia más segura y flexible, especialmente en un contexto donde la protección de datos personales es cada vez más relevante.

La novedad fue detectada inicialmente por WABetaInfo en la versión beta para iOS (26.1.10.70), aunque el sistema será compatible también con Android, Windows y la versión web. Por ahora, la función está disponible solo para un grupo reducido de usuarios de prueba, pero se espera que se implemente de forma progresiva en los próximos meses, mientras la compañía evalúa su rendimiento y estabilidad.

Cuando esta opción esté habilitada, los usuarios podrán acceder a ella desde la configuración de su perfil. Allí encontrarán una sección dedicada que les permitirá activar esta nueva modalidad mediante un proceso sencillo y guiado paso a paso. Una vez configurada, esta alternativa quedará vinculada directamente a la cuenta y podrá compartirse en lugar del número telefónico.

WhatsApp permitirá iniciar chats usando un username en lugar del número de teléfono. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Para garantizar seguridad y evitar abusos, la plataforma ha establecido reglas. Por ejemplo, se deberán cumplir ciertos criterios de formato:

Deben tener entre 3 y 35 caracteres.

Deben incluir al menos una letra.

Solo pueden usar letras minúsculas (a–z), números (0–9), puntos (.) y guiones bajos (_).

No pueden comenzar con “www.”.

No pueden terminar con extensiones como “.com” o “.net”.

Estas medidas están pensadas para reducir riesgos de suplantación o fraudes.

Un punto clave está en la integración con el ecosistema de Meta Platforms. Para poder usar esta función, el identificador elegido deberá estar disponible, o pertenecer al mismo usuario, en otras plataformas como Instagram y Facebook. Esta verificación se realizará a través del Accounts Center, el sistema centralizado de Meta para gestionar cuentas vinculadas.

Sin embargo, este aspecto también abre un debate sobre privacidad. Usar el mismo identificador en varias plataformas podría facilitar que otras personas encuentren tu perfil en diferentes servicios, lo que incrementa la exposición frente a posibles contactos no deseados o incluso intentos de ingeniería social.

WhatsApp apuesta por mayor seguridad incorporando un sistema de username. | Crédito: WABetaInfo

Para reforzar la seguridad, la app también incorporará una opción adicional: un código de cuatro dígitos que actuará como una capa extra de protección. De esta manera, quienes quieran iniciar una conversación por primera vez deberán ingresar tanto el identificador como este código, reduciendo significativamente el spam y los mensajes no solicitados.

A pesar de estos cambios, la plataforma mantiene uno de sus pilares fundamentales: todos los mensajes seguirán protegidos con cifrado de extremo a extremo, garantizando que solo el remitente y el destinatario puedan acceder al contenido de las conversaciones.

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