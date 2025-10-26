Anthony Hopkins recordó un episodio aterrador que le hizo darse cuenta de que estaba enfrentando una seria adicción al alcohol. Durante su participación en el podcast ‘The Interview’ del New York Times, el actor de 87 años relató cómo un momento crítico lo llevó a reconocer la gravedad de su situación.

“Estaba borracho, manejando mi auto aquí en California, completamente en blanco, sin idea de adónde iba, cuando me di cuenta de que podría haber matado a alguien. O a mí mismo, lo cual no me importaba”, confesó.

Hopkins admitió que ese pensamiento lo impactó profundamente. “Podría haber matado a una familia en un auto, ¿sabes?”, dijo.

El ganador del Óscar explicó que ese fue el instante en que aceptó su realidad. “Me di cuenta de que era alcohólico, y recuperé la cordura”, señaló. Poco después, al encontrarse con un exagente en una fiesta en Beverly Hills, expresó de forma directa: “Necesito ayuda”.

El actor también recordó el momento exacto en que sintió un cambio interior definitivo después de acudir a un programa de 12 pasos en Los Ángeles.

“Eran exactamente las 11 en punto —miré mi reloj”, contó. “Y esta es la parte escalofriante: un pensamiento o voz profunda y poderosa me habló desde dentro y dijo: ‘Se acabó. Ahora puedes empezar a vivir. Y todo ha tenido un propósito, así que no olvides ni un momento de ello’.”

Hopkins relató que esa voz interior le quitó por completo el deseo de beber. “El impulso de beber me fue quitado, o se fue”, explicó.

Desde entonces, el actor se ha mantenido sobrio durante décadas y afirma que no busca teorías complejas para explicar lo sucedido.

“Ahora no tengo teorías, excepto la divinidad o ese poder que todos poseemos dentro de nosotros que nos crea desde el nacimiento, la fuerza de la vida, lo que sea. Es una conciencia, creo. Eso es todo lo que sé”, señaló.

El protagonista de ‘El silencio de los inocentes’ reflexionó sobre por qué el alcohol le resultaba atractivo cuando era joven.

“El alcohol es maravilloso porque te hace sentir instantáneamente en un espacio diferente”, compartió, añadiendo que “me hacía sentir grande” y ayudaba a “anular” su “incomodidad”.

Para terminar, Hopkins habló sobre la perspectiva que ha ganado con los años.

“Hay dificultades monstruosas en la vida y te das cuenta de ellas”, dijo. “Pero finalmente, acercándome a los 88 años de edad, me despierto por la mañana diciendo: ‘Todavía estoy aquí. ¿Cómo?’”.

Las películas más destacadasd de Anthony Hopkins

Anthony Hopkins ha tenido una carrera cinematográfica deslumbrante, destacando por su capacidad para interpretar personajes complejos. Su papel más icónico es sin duda el del Dr. Hannibal Lecter en “El silencio de los corderos” (1991), actuación por la que ganó su primer Premio Óscar al Mejor Actor a pesar de tener un tiempo limitado en pantalla.

Más allá de Lecter, Hopkins brilló en dramas aclamados que exploran la complejidad humana. “Lo que queda del día” (1993) le valió otra nominación al Óscar. También demostró su versatilidad en películas como “Nixon” (1995) de Oliver Stone y en épicas como “Leyendas de pasión” (1994).

En su etapa más reciente, volvió a ser reconocido con “El padre” (2020), por la que ganó su segundo Óscar al Mejor Actor. Otras películas destacadas incluyen “El hombre elefante” (1980), “Drácula de Bram Stoker” (1992) y “Los dos Papas” (2019), consolidándolo como una leyenda del cine.

