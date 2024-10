Anastasia no sólo conquistó con su belleza a Joel González en “Al fondo hay sitio”, también ha dejado impactada a la audiencia, que ha quedado sorprendida con su participación en la exitosa serie televisiva. Pese a que nadie imaginaba que caería rendida a los pies del hijo de Charito, finalmente esto se produjo, aunque por accidente, ya que, tras recibir un golpe en la cabeza, la muchacha ahora ve - literalmente - con otros ojos al mecánico, por lo que no dudó en pedirle la mano; obviamente, él accedió encantado y convencido de que nadie puede rendirse a su “simpatía y carisma”. ¿Será que cuando se recupere la joven mire de la misma forma al hermano de Jimmy? Mientras nos hacemos muchas preguntas en torno a este personaje, te contamos más sobre la actriz que le da vida en la trama. Por ejemplo, ¿sabías dónde y qué estudió Axah? No te preocupes que en las siguientes líneas te lo contamos.

Antes te comentamos que la llegada de esta vecina a Las Nuevas Lomas no fue muy agradable, ya que se mostró un poco altanera con todos. Ella se instaló en la casa de Antonia, la madre de Diego Montalbán, donde evitaba cruzar palabra con algún residente de la zona, incluso a Francesca Maldini la dejó con la mano levantada, pues no le respondió el saludo, pero ahora todo cambió, al menos con los González, porque se enamoró ciegamente de Joel.

Axah derrochando elegancia y belleza con este vestido (Foto: @miguelboadafotografia / Instagram)

¿QUÉ ESTUDIÓ AXAH Y DÓNDE?

Axah estaba convencida de que quería incursionar en el mundo del entretenimiento, por lo que decidió seguir varios cursos en Perú. Fue así como estudió Arte y Escena, primero con Sergio Galliani en 2020 y luego con César Ritter en 2021. Luego se inscribió al Taller de talentos de Del Barrio Producciones con Pold Gastelo, también en 2021.

Su vida dio un giro radical cuando postuló e ingresó al Centro de Educación Artística Eugenio Cobo, más conocido como CEA de Televisa, motivo por el que viajó a México para formarse como actriz. Cabe señalar que esta institución ha formado talentosos actores como Eiza González, Rafael Amaya, Maite Perroni, Angelique Boyer, Fernando Colunga, Aracely Arámbula, Sebastián Rulli, Gabriel Soto, entre muchos más.

A raíz de los cursos que siguió en el país azteca, conformó el elenco de tres obras teatrales mexicanas. Ellas son: “El trueque” como Isabella, “El tiempo y los Conway” como Joan y “La gaviota” como Nina.

También estudió locución publicitaria y doblaje, así como canto profesional y composición, ambos en 2018, en territorio peruano. Además, siguió algunos cursos de modelaje.

Cuando se formó en el CEA de Televisa, en México (Foto: Axah / Instagram)

¿EN QUÉ PRODUCCIONES HA TRABAJADADO AXAH?

La joven a formado parte de las siguientes producciones televisivas:

“Al fondo hay sitio” (2024) como Anastasia

“Papá en apuros” (2023) como amiga de Cristóbal

“Solamente Milagros” (2023) como Clara

“Mariana y Ernesto” (2022) – CEA Televisa como Mariana

“Coco y Nadia” (2022) – CEA Televisa como Nadia

“Pam y Becky” – CEA Televisa como Becky

“Luz de Luna” (2021) como Paola

Axah también integró el elenco de la película peruana “Seductores irresistibles 2″ (2023) con el papel de Nattie Richie.

Ella también destaca como cantante (Foto: Axah / Instagram)