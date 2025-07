Pese a que ya pasó más de un año de su segunda ruptura amorosa, Ben Affleck aún recibe distintas preguntas relacionadas a su exesposa Jennifer Lopez . En esta ocasión, no tuvo reparos para opinar sobre el posible vínculo amoroso que existe entre JLO y Brett Goldstein; incluso, dejó un sutil consejo que ha desatado polémica.

Esta opinión lanzada por Affleck parte ante los fuertes rumores de una relación entre la diva de Bronx y Brett Goldstein, que inició durante el rodaje de ‘Office Romance’, una próxima película romántica que tiene a ambos actores como protagonistas.

Curiosamente, Jennifer y Brett fueron captados juntos en un evento exclusivo de Broadway en marzo . Si bien no se confirmó que se trataba de una cita romántica, ambos compartieron momentos con el elenco de la obra ‘Oh, ¡Mary!’.

¿Qué dijo Ben Affleck ante el posible romance entre Jennifer Lopez y Brett Goldstein?

Una fuente cercana del actor ha revelado al medio RadarOnline que el propio Ben Affleck ha recomendado a Brett Goldstein que “debería salir de ahí si sabe lo que le conviene”, pero eso no fue lo único que opinó ante este posible romance.

También le deseó suerte, pues asegura que Jennifer Lopez “es exigente, tiene estándares imposibles y un estilo de vida que no todos pueden aguantas”. Es más, el protagonista de ‘Batman vs Superman: el origen de la justicia’ aseguro que él no pudo, a pesar de considerarse “bastante equilibrado”.

Con estas declaraciones, Ben Affleck ha ocasionado que cada seguidor saque sus propias conclusiones de la relación que mantuvo con Jennifer Lopez, dejando una sutil advertencia de lo que le podía esperar a Brett.

Brett Goldstein formó parte del reparto de la famosa película 'Ted Lasso'. (Crédito: Valerie Macon | AFP)

¿Cuándo terminó la relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck en su segundo intento?

Jennifer Lopez y Ben Affleck se dieron una segunda oportunidad en el 2021. Todo parecía encaminado hacia una relación más madura y dejaron sorprendidos a sus fanáticos cuando contrajeron matrimonio en el 2022.

Si bien parecía todo a la perfección, los conflictos personales, una posible crisis amorosa y las agendas propias que los mantenían distantes, ocasionaron que en el 2024 nuevamente den por finalizada esta segunda etapa.

Jennifer Lopez y Ben Affleck confirmaron su divorcio a inicios del 2024. (Crédito: Robyn Beck | AFP)

