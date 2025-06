Emma Stone no solo admira el talento de Pedro Pascal, también bromea con que no le importaría llevar esa admiración... a otro nivel. La ganadora del Oscar, de 36 años, no escatimó en halagos durante su aparición en Jimmy Kimmel Live! el jueves 26 de junio, donde conversó con el actor Diego Luna sobre su nueva película ‘Eddington’.

“Es maravilloso”, dijo Stone con una sonrisa. Pero no se quedó ahí. Con evidente entusiasmo, añadió: “Es talentoso, guapo, simpático y divertido”, para luego rematar con una frase que hizo reír a todos en el estudio: “Me acostaría con él”, soltó en tono de broma.

La química entre Stone y Pascal, de 50 años, se ha hecho notar no solo en pantalla, sino también fuera de ella. Luna recordó un momento viral del Festival de Cine de Cannes, durante el estreno de Eddington, el pasado 16 de mayo.

Emma Stone y Pedro Pascal protagonizan Eddington, la nueva película de Ari Aster que se estrena en julio. | Crédito: AFP

En un video que circuló ampliamente en redes, se ve cómo una abeja interrumpe la alfombra roja, acercándose a Stone. Pascal y su coprotagonista Austin Butler reaccionaron rápidamente para protegerla: uno aplastó al insecto, el otro lo sopló. La actriz se alejó divertida, mientras Pascal parecía disfrutar del caos.

Entre risas, Stone insinuó que Pascal podría haber sido el culpable: “Casi te garantizo que, si alguien trajo la abeja, fue Pedro... Probablemente él desató esa abeja”, dijo.

La conversación también abordó la apretada agenda del actor chileno-estadounidense. En 2025, Pascal estará “en todas partes”, según Stone.

Además de Eddington, participará en la segunda temporada de The Last of Us de HBO, la comedia romántica Materialists, y la esperada Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, que llegará a los cines el 25 de julio. También tiene proyectos pendientes en los universos de Star Wars y Marvel.

En tono de broma, Emma Stone dijo que “se acostaría con él”, mientras recordaban un divertido momento en Cannes. | Crédito: AFP

“No es una Pedro-sencia, es la toma de posesión de Pedro”, bromeó Stone, a lo que Luna agregó entre carcajadas: “Pedro se ha convertido en la nueva Coca-Cola”.

Eddington, escrita y dirigida por Ari Aster (Hereditary, Midsommar), se estrena el 18 de julio. Ambientada durante la era del COVID-19, la película cuenta la historia de un enfrentamiento entre un sheriff (Joaquin Phoenix) y un alcalde (Pascal), que desata el caos en un pequeño pueblo de Nuevo México.

Stone, por su parte, continúa acumulando proyectos de alto perfil. Este año también se la verá en Bugonia, de su frecuente colaborador Yorgos Lanthimos (estreno: 24 de octubre), y en la esperada secuela Cruella 2.

