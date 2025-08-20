Seann William Scott, conocido por su papel en American Pie, reveló cuánto gana al mes tras su divorcio de la diseñadora de interiores Olivia Korenberg. El actor presentó en la corte una declaración de ingresos y gastos como parte de la batalla legal por la custodia y manutención de su hija Frankie, de 5 años.

Scott informó que recibe aproximadamente 110,000 dólares mensuales provenientes de diferentes fuentes: unos 45,000 dólares en regalías y 31,000 en dividendos e intereses. Además, cuenta con 158,000 dólares en efectivo y cuentas de ahorro.

El actor también tiene un patrimonio importante: más de 12 millones en acciones y bonos, casi 19 millones en propiedades, 85,000 en autos, 171,000 en muebles, además de joyas valoradas en 650 dólares y obras de arte por 93,000.

Sus gastos mensuales rondan los 60,000 dólares, incluyendo impuestos, cuidado infantil y honorarios legales que ya superan el medio millón de dólares. (Foto: Carlos Alvarez / Getty Images)

Us Weekly reporta que, en cuanto a sus gastos, el actor paga casi 60,000 dólares al mes, incluyendo más de 15,000 en impuestos de propiedad y cerca de 8,000 en cuidado infantil. Además, ha gastado más de 500,000 dólares en abogados durante el proceso de divorcio.

Scott solicitó en su momento que los bienes se dividieran de acuerdo con el acuerdo prenupcial y que las ganancias obtenidas antes, durante y después del matrimonio le pertenecieran a él exclusivamente.

Cuando finalizaron el divorcio en mayo de 2024, ambos renunciaron al derecho a recibir manutención conyugal.

El actor, de 48 años, se divorció de Olivia Korenberg en mayo de 2024 tras cuatro años de matrimonio, y ambos renunciaron a la manutención conyugal gracias a un acuerdo prenupcial. (Foto: FOX Image Collection vía Getty Images) / FOX

En junio, Korenberg afirmó que se sintió “tomada por sorpresa” cuando su exesposo decidió poner en venta la casa familiar, alegando que lo hizo por su “nueva relación sentimental”. Scott negó esto y dijo que fue una decisión financiera, más no por venganza.

La pareja mantuvo su relación en privado antes de casarse en septiembre de 2019 y dio la bienvenida a su hija Frankie en junio de 2020. Scott presentó la demanda de divorcio en febrero de 2024, alegando “diferencias irreconciliables” como motivo de la separación.

La expareja, que tuvo una hija en 2020, ha tenido disputas por la venta de una propiedad que Korenberg considera motivada por razones personales, algo que Scott niega. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

American Pie, la película que lanzó al estrellato a Seann William Scott

American Pie, lanzada en 1999, es una comedia adolescente que se convirtió en un clásico del cine. La película sigue a un grupo de amigos de secundaria que hacen un pacto: perder su virginidad antes de la noche del baile de graduación. Sus intentos dan lugar a una serie de situaciones hilarante que hicieron reír a millones.

La película fue el trampolín para varios de sus jóvenes actores, pero fue la interpretación de Seann William Scott como Steve Stifler la que más destacó. Su personaje es un amigo irreverente, arrogante y con una actitud totalmente desvergonzada que, aunque no forma parte del pacto principal, es el centro de gran parte del humor de la película.

A pesar de que Scott fue pagado solo $8,000 por su papel inicial, su carisma y la popularidad del personaje de Stifler lo catapultaron al estrellato. Repitió el papel en las secuelas de la franquicia, lo que solidificó su carrera y lo convirtió en un rostro familiar en las comedias de principios de la década de 2000.

