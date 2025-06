Dwayne “The Rock” Johnson llevaba años con un problema digestivo que no lograba resolver. A pesar de sentirse bien físicamente, algo no andaba bien con su sistema digestivo y ningún médico parecía encontrar la causa. “He visto doctores y no puedo identificar el problema. Está en mi digestión”, dijo Johnson en una reciente entrevista con el mismo especialista que lo atendió. “Me siento genial, y eso es lo raro, pero no logro resolverlo”.

A finales de 2023, Johnson habló sobre el tema con Ari Emanuel, su exagente y socio de negocios. Emanuel, que es CEO de Endeavor (empresa matriz de WWE), le recomendó contactar a un médico llamado Mark Hyman, especialista en medicina funcional.

Johnson aceptó y tuvo una consulta virtual con Hyman. Admitió que no sabía nada sobre medicina funcional, una rama que, según el propio instituto que la representa, busca tratar no solo los síntomas, sino también las causas profundas de las enfermedades. “Tú dijiste algo muy claro: ‘No voy a tratar tus síntomas. Voy a ir más profundo y tratar la raíz del problema’. Y yo dije: ‘Eso me encanta’”, recordó Johnson.

Dwayne “The Rock” Johnson llevaba años con un problema digestivo que no lograba resolver. En una entrevista, reveló cómo logró superarlo. (Foto: Jeff Kravitz / Getty Images)

El tratamiento comenzó a inicios de 2024, justo cuando el luchador se preparaba para regresar a WWE con su participación en el camino hacia WrestleMania 40. Durante ese tiempo, también trabajaba en películas como Red One, Moana 2 y The Smashing Machine, lo que le dejaba un calendario muy exigente.

“Era el comienzo de un período de trabajo de nueve meses sin parar”, dijo. “Y yo pensaba: ‘¿Cómo voy a aguantar esto con mis problemas digestivos? No estoy digiriendo bien’”.

Para encontrar el origen del problema, Hyman le realizó varios análisis, como exámenes de sangre y de heces. Finalmente, descubrieron que Johnson había perdido ciertas bacterias buenas en su intestino debido al uso repetido de antibióticos. En particular, le faltaba una bacteria llamada Akkermansia, que protege el intestino de la inflamación y el daño.

Johnson formó parte del elenco de Moana. Interpretó el papel de Maui tanto en la versión animada como en la adaptación live-action. (Foto: AFP)

“Básicamente rehabilitamos tu intestino”, explicó Hyman. “Te dimos probióticos y compuestos vegetales como granada, té verde y arándano para ayudar a reconstruirlo. Y te preparamos un batido especial para la salud intestinal con más de 10 ingredientes personalizados”.

Aunque desde entonces Johnson no ha vuelto a luchar en WWE, sí ha sido parte de importantes momentos en la empresa, como el giro de personaje de John Cena.

En la actualidad, parece que por fin logró superar el problema que lo aquejaba durante años.

Como "The Rock", Dwayne Johnson fue campeón mundial en 10 oportunidades. (Foto: WWE)

Esto es lo que debes saber sobre Dwayne “The Rock” Johnson

Dwayne “The Rock” Johnson, nacido el 2 de mayo de 1972, tuvo una carrera inicial en el fútbol americano universitario, jugando para la Universidad de Miami y siendo parte del equipo campeón nacional en 1991. Una lesión detuvo su carrera en el fútbol profesional en la Canadian Football League. Posteriormente, siguió los pasos de su padre y abuelo al ingresar a la lucha libre profesional.

En 1996, debutó en la World Wrestling Federation (ahora WWE) bajo el nombre de Rocky Maivia. Luego pasó a convertirse en “The Rock”. Durante su carrera en la lucha libre, ganó diez campeonatos mundiales, dos campeonatos intercontinentales y cinco campeonatos mundiales en parejas, además de ser el ganador del Royal Rumble 2000. Se retiró oficialmente de la lucha libre en 2019, aunque ha tenido apariciones ocasionales.

Johnson hizo su debut cinematográfico en 2001 con un papel en “The Mummy Returns”, seguido por su protagónico en “The Scorpion King” (2002). Desde 2004 se dedica a la actuación a tiempo completo. Ha protagonizado franquicias como “Fast & Furious” y “Jumanji”, participando en películas como “Moana” (voz de Maui), “San Andreas” y “Black Adam”.