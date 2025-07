James Cameron no solo es noticia por su gran talento para hacer películas que acaban siendo un éxito en taquilla. También impacta con sus declaraciones sobre ciertos temas y justamente hace poco dio de qué hablar al compartir su opinión sobre el enfoque de Christopher Nolan en ‘Oppenheimer’. Si quieres saber lo que expresó, esta es la nota perfecta para ti.

Resulta que el reconocido director canadiense conversó con Mike Fleming Jr. para Deadline y ahí el hombre de prensa le llegó a consultar si le sorprendía que ‘Oppenheimer’ ganara 7 Oscars (en las categorías mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actor de reparto, mejor montaje, mejor fotografía y mejor banda sonora) y recaudara casi mil millones de dólares. Apenas escuchó la interrogante, llamó la atención con su respuesta.

“No me gusta criticar la película de otro cineasta”

“Sí... es interesante lo que evitó”, comenzó diciendo. “Mira, me encanta el cine, pero sentí que era una especie de evasión moral. Porque no es que Oppenheimer desconociera los efectos. Hay una escena breve en la película donde vemos —y no me gusta criticar la película de otro cineasta—, pero solo hay un breve momento en el que ve algunos cuerpos carbonizados entre el público, y luego la película continúa mostrando cuánto lo conmovió. Pero sentí que eludió el tema. No sé si el estudio o Chris pensaron que era un tema secundario que no querían tocar, pero yo quiero ir directo al grano. Soy un poco tonto en ese sentido”, agregó.

James Cameron es un director, guionista, productor de cine, editor de cine, filántropo y explorador marino canadiense. (Foto: Stephane Cardinale - Corbis / Corbis vía Getty Images)

A raíz de todo lo que dijo, Mike Fleming Jr. comentó que Christopher Nolan respondió a esa crítica diciendo básicamente: “Espero que alguien cuente esa historia, pero para mí, esta no lo fue”. Luego el hombre de prensa indicó: “Quizás se necesite otro peso pesado como James Cameron para hacerlo…”. Esas palabras llevaron a otra interesante contestación de James Cameron.

“Bueno, levanto la mano. Lo haré, Chris. No hay problema. Vienes a mi estreno (porque tiene la intención de hacer una cinta basada en el próximo libro de Charles Pellegrino: ‘Fantasmas de Hiroshima’, que destaca las realidades de las víctimas de Hiroshima alcanzadas por la bomba atómica en 1945) y me dices cosas bonitas... Hoy no puedo decirte qué va a salir en la película. Llevo 15 años tomando notas y aún no he escrito ni una palabra del guion, porque llega un punto en que todo está ahí y entonces empiezas a escribir. Así es como siempre trabajo. Exploro, recuerdo las cosas que me impactan. Empiezo a integrarlas en una narrativa. Y entonces llega un momento en que estás listo para escribir. Y ahora mismo no estoy en ese estado mental”, expresó.

La declaración de Christopher Nolan sobre las críticas que recibió ‘Oppenheimer’

Ahora que ya sabes todo esto, me parece correcto qué fue lo que exactamente dijo Christopher Nolan sobre las críticas de no destacar a las víctimas de la bomba en su extensa película ‘Oppenheimer’. Todo lo manifestó en una entrevista con Variety en 2023.

Christopher Nolan es un director de cine, guionista, productor y editor británico-estadounidense. (Foto: JC Olivera / Variety vía Getty Images)

“La película presenta la experiencia de Oppenheimer de forma subjetiva. Siempre fue mi intención ceñirme estrictamente a eso. Oppenheimer se enteró del atentado al mismo tiempo que el resto del mundo. Quería mostrar a alguien que empieza a tener una visión más clara de las consecuencias imprevistas de sus actos. Se trataba tanto de lo que no muestro como de lo que muestro”, señaló en ese entonces.

