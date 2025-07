Muchas personas saben de la existencia de Joaquin Phoenix a raíz de su excelente trabajo interpretando al ‘Joker’, el gran villano de ‘Batman’. Pero déjame decirte que este actor ha tenido otros papeles extraordinarios en la pantalla grande. Precisamente, él ahora mismo se encuentra en la etapa de promoción de su nueva película ‘Eddington’, donde asumió el rol de ‘Joe Cross’. Debido a ello, está teniendo mucho contacto con la prensa, y en una reciente entrevista decidió hablar sobre la vez que tuvo “una de las peores noches” de su vida.

Para ser más exactos, el artista apareció en ‘The Late Show With Stephen Colbert’ y ahí tanto él como el presentador mencionaron un incómodo momento televisivo de 2009. Me refiero a la ocasión en la que Joaquin fue entrevistado por David Letterman, también en ‘The Late Show’.

El tema se puso sobre la mesa luego que Stephen Colbert recalcara que el intérprete del ‘Joker’ no había ido al programa en 15 años. “Sí, fue extraño, porque en cierto modo fue un éxito y también fue una de las peores noches de mi vida”, aseguró el actor.

¿Qué hizo Joaquin Phoenix cuando fue entrevistado por David Letterman?

¿Por qué dijo eso? Por el hecho de que en ese entonces él apareció en el programa de David Letterman interpretando a un falso personaje de sí mismo. Todo porque filmaba la película ‘I’m Still Here’, que es un falso documental que sigue la vida de Phoenix mientras supuestamente abandona su carrera como actor para perseguir una carrera como rapero.

“Como parte de la promoción de una película que había hecho (se refiere a ‘Two Lovers’, donde ‘dio vida’ a ‘Leonard Kraditor’), iba a participar en el programa, así que me quedé atascado. Tenía que seguir adelante”, sostuvo. “Cuando entré al programa con Dave, al principio hice la entrevista previa como mi personaje, y me di cuenta de que era un poco absurdo. Así que los llamé de nuevo y les dije: ‘Miren, esto es lo que voy a hacer. Voy a salir y voy a hacer todo esto. Solo quiero que Dave me desgarre, quiero que sea realmente peligroso’”, agregó.

Él buscaba tener una reacción particular del público mientras actuaba en ese personaje falso de su persona. Es por eso que llegó a responder preguntas lentamente y a dar respuestas breves, tal y como podemos apreciar en el siguiente video de YouTube.

“Fue tan incómodo”

“Fue horrible. Fue tan incómodo. Lo lamento”, recalcó Joaquin Phoenix a Stephen Colbert sobre su aparición. “No lo volveré a hacer. Lo siento mucho”, indicó después. Ya más adelante el presentador comentó que no estaba seguro de si Letterman, de 78 años, estaba viendo su nueva apareció. Es ahí donde el actor dijo: “Pueda que sí, y solo necesito decir que lo siento”. Si te interesa ver la reciente entrevista que le hicieron al artista, aquí te dejo el clip de la misma.

