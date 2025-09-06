Si tienes la costumbre de leer las notas que escribo, entonces sabes que Jason Biggs ha conservado varios recuerdos de ‘American Pie’. Y es que la franquicia (donde interpretó a ‘Jim Levenstein’) realmente es muy especial para él, a tal punto de que ya expresó su deseo de volver a ‘dar vida’ a su icónico personaje en una posible quinta entrega de la saga. ¿Te interesa conocer cuáles fueron sus exactas palabras sobre el tema? Este artículo es para ti.

Antes de ir de lleno a su declaración, es importante que tengas en cuenta que se habla de ‘American Pie 5’ desde noviembre de 2024, cuando Thomas Ian Nicholas reveló, en la Comic Con de Rhode Island que “estaban negociando” para dicha película en el verano de 2021, pero “no llegaron a un acuerdo”.

“He escuchado varias razones para el retraso”

Jason Biggs no fue ajeno a esas palabras y por eso, durante su reciente entrevista con People, admitió que “hay muchas partes móviles”, pero que eso no significa que la cinta esté descartada. “Es complicado. He escuchado varias razones para el retraso, y la más realista es que hay mucha gente a la que hay que convencer. También entre bastidores. Sobre todo entre bastidores”, sostuvo.

“Me encantaría hacerlo”

Ya más adelante dejó en claro que le gustaría regresar a la franquicia como ‘Jim Levenstein’. “Pero mira, sería divertido. Me encantaría hacerlo. Sé que a muchos de nosotros nos encantaría”, señaló, antes de recalcar que también se trata “de encontrar la historia adecuada”.

“Y sí, sé que ya hay algunas ideas dando vueltas. Tengo algunas. Creo que todo el mundo tiene ideas. Y me encantaría. La nostalgia está muy de moda ahora mismo, y Universal Pictures está arrasando. Pienso: ‘Oye, están en esta propiedad. ¡Vamos!’”, agregó Jason Biggs, que de alguna manera ya regresó al mundo de ‘American Pie’. Esto lo digo porque se reunió con sus excompañeros de reparto Alyson Hannigan, Mena Suvari, Chris Klein y Shannon Elizabeth en el programa de TBS, ‘Dinner and a Movie’, que es dirigido por él y su esposa Jenny Mollen, donde la pareja revisó la primera película de la saga.

Las películas que existen de ‘American Pie’

Es necesario mencionar que la primera película de ‘American Pie’ se estrenó en 1999. En los años siguientes se realizaron tres secuelas: ‘American Pie 2’ en 2001, ‘American Wedding’ en 2003 y ‘American Reunion’ en 2012. Pero ojo a esto: también salieron otras cinco películas que son derivadas de la franquicia, tituladas ‘American Pie Presents’.

