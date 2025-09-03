Todo amante de la comedia sabe muy bien que las películas de ‘American Pie’ poseen una buena dosis de humor. Jason Biggs es una de las estrellas de esos filmes. En mayo de este año, hice una nota sobre él debido a que habló sobre la posibilidad de estar en una hipotética nueva cinta de la franquicia, y ahora nuevamente elaboro un artículo acerca de su persona porque reveló qué recuerdos conserva de la saga cómica.

La información la brindó en una entrevista que tuvo con People. De acuerdo al citado medio, el intérprete de ‘Jim Levenstein’ definitivamente se llevó varias cosas de los distintos sets de filmación de ‘American Pie’. “La mayor parte está almacenada”, sostuvo el actor.

Jason Biggs es un actor estadounidense que alcanzó la fama con sus papeles de ‘Jim Levenstein’ en la saga cómica de ‘American Pie’ y ‘Larry Bloom’ en la serie ‘Orange Is the New Black’. (Foto: Jean Catuffe / GC Images / Getty Images) / Jean Catuffe

“Pero conservé todo lo que pude. Tengo todos los guiones y todo eso. Tengo mucha información de prensa publicitaria, accesorios y cosas así. Pero en cuanto a la utilería del set, sí, tengo mi camiseta del Band Camp que no me cabe”, agregó.

Jason Biggs nació el 12 de mayo de 1978 en Pompton Plains, Municipio de Pequannock, New Jersey, Estados Unidos. (Foto: Jean Catuffe / GC Images / Getty Images) / Jean Catuffe

Las películas que existen de ‘American Pie’

Es necesario mencionar que la primera película de ‘American Pie’ se estrenó en 1999. En los años siguientes se realizaron tres secuelas: ‘American Pie 2’ en 2001, ‘American Wedding’ en 2003 y ‘American Reunion’ en 2012. Pero ojo a esto: también salieron otras cinco películas que son derivadas de la franquicia, tituladas ‘American Pie Presents’.

El regreso de Jason Biggs al mundo de ‘American Pie’

Además, es importante resaltar que Jason Biggs, de acuerdo a People, recientemente volvió al mundo de ‘American Pie’ para ‘Dinner and Movie’. El episodio especial contó con la participación de sus excoprotagonistas Alyson Hannigan, Mena Suvari, Chris Klein y Shannon Elizabeth.

