Jennette McCurdy habló abiertamente sobre una relación que tuvo cuando tenía 18 años con un hombre que le doblaba la edad y advirtió sobre lo que hoy reconoce como frases típicas de manipulación emocional o grooming. La actriz compartió su experiencia mientras promocionaba su primera novela de ficción, “Half His Age” (“La mitad de su edad”), inspirada en vivencias personales. La exestrella de Nickelodeon explicó que, en ese momento, sentía que su decisión estaba justificada porque creía ser más madura que otras personas de su edad.

Según contó, estaba convencida de que era emocionalmente autosuficiente y capaz de manejar una relación así. “Recuerdo pensar que yo era madura, que era tan inteligente que esto podía pasar”, recordó.

Durante su participación en el podcast “Call Her Daddy”, describió con más detalle ese pensamiento: “Recuerdo pensar algo como: ‘Sí, hay algo en mí que es un poco diferente. Soy especial. Puedo conectar con personas mayores, la gente de mi edad no está en mi misma sintonía’”.

Con el tiempo, entendió que esa percepción fue clave para que la relación avanzara.

Durante su participación en un podcast, la actriz explicó que en ese momento creía ser especial y más madura, lo que fue utilizado para justificar la diferencia de edad. (Foto: Call Her Daddy / YouTube)

McCurdy explicó que el hombre utilizaba precisamente esa supuesta madurez para justificar la diferencia de edad. “Era como: ‘Eres tan madura. No puedo hablar así con nadie más. No puedo creer lo inteligente que eres’”, recordó.

Luego, al reflexionar sobre lo ocurrido, comentó: “¿Puedes creerlo? Yo era tan ingenua. Me da tanta vergüenza. Y además, qué humillante que él pensara que eso era inteligencia o que incluso usara eso como una táctica de manipulación. Qué absurdo de su parte”.

La conductora del podcast, Alexandra Cooper, coincidió en que ese tipo de comentarios deben verse como una señal de alerta.

“Cuando estás dentro de la situación puede no sentirse como una bandera roja, pero socialmente ya se entiende que si un hombre le dice a una chica que es ‘demasiado madura para su edad’, hay que frenar un momento y proteger a esa joven”, destacó.

McCurdy recordó experiencias difíciles con su madre y la presión que sintió durante su infancia como actriz. (Foto: TARA ZIEMBA / AFP)

McCurdy también explicó que su entonces pareja hacía parecer que ella tenía el control de la relación, cuando en realidad existía un claro desequilibrio de poder.

“Me hacía sentir que al final era mi decisión, que todo dependía de mí, que yo estaba a cargo”, contó. “Cuando te sientes realmente impotente, tomas ese anzuelo… quieres creer que tienes poder aunque en el fondo sepas que no es así. Y creo que eso fue lo que me pasó”.

La publicación de su nueva novela coincide con el desarrollo de la adaptación televisiva de sus memorias “I’m Glad My Mom Died” (“Me alegro de que mi mamá haya muerto”), que será protagonizada por Jennifer Aniston.

La actriz se encuentra promocionando su novela “Half His Age” y la adaptación televisiva de sus memorias. (Foto: @jennettemccurdy / Instagram)

En ese libro, McCurdy contó cómo procesó su infancia y la compleja relación con su madre, fallecida en 2013 tras luchar contra el cáncer.

Durante la entrevista, la exestrella de iCarly también relató cómo intentó decirle a su madre que quería dejar la actuación. “Hubo una vez que traté de decírselo y le dije: ‘De verdad, ya no quiero actuar más’… y ella reaccionó de inmediato con: ‘¿Qué? No, vas a romperle el corazón a mamá… esta es nuestra oportunidad, la oportunidad de la familia’”.

“Era algo totalmente desbordado, con llanto, gritos, una respuesta realmente histérica”, recordó.

La complicada relación de Jennette McCurdy con su madre

La relación de Jennette McCurdy con su madre, Debra, estuvo marcada por décadas de abuso emocional, físico y psicológico, un trauma que la actriz detalló en su libro. Debra obligó a su hija a iniciar una carrera actoral que Jennette no deseaba y controlando cada aspecto de su vida, lo que derivó en graves trastornos de la conducta alimentaria para la actriz.

Bajo la manipulación de su madre, Jennette desarrolló una dependencia tóxica basada en la necesidad de aprobación. Debra fomentaba la “restricción de calorías” cuando Jennette era apenas una niña para retrasar su pubertad y mantenerla con una apariencia infantil que le permitiera seguir obteniendo papeles en televisión.

Tras el fallecimiento de Debra en 2013 por cáncer, Jennette atravesó un proceso de sanación que la llevó a renunciar a la actuación y a procesar su duelo en su libro ‘I’m Glad My Mom Died’.

