Julia Roberts es sinónimo de grandeza. La actriz de Hollywood tiene una historia de éxito. Siempre llama la atención por sus trabajos en distintas producciones, pero también con sus declaraciones. Precisamente, hace poco generó una gran sorpresa al revelar las 7 personas a las que invitaría para una salida nocturna.

Resulta que la artista, de acuerdo a People, está ayudando a lanzar 72 Magazine, como estrella de portada de su número inaugural, que llegará a los quioscos el 12 de septiembre. El tema aquí es que, en un video detrás de escena de su sesión de portada, que fue compartido de manera exclusiva con la citada fuente, Edward Enninful, que es cofundador y director creativo de EE72 (empresa de medios y entretenimiento), le preguntó a la actriz a qué 7 personas invitaría a una salida nocturna ideal en Londres. Apenas escuchó esa interrogante, ella se sintió en aprietos.

“Empecemos por mi marido”

“Oh, Dios mío”, dijo al inicio, antes de recalcar que 7 eran muchas personas. Luego mencionó quién sí o sí debe estar: “Empecemos por mi marido”. Por si no lo sabías, Julia Roberts está casada con Danny Moder desde 2002. Ambos tienen 3 hijos: los gemelos Hazel y Phinnaeus, y Henry.

Danny Moder y Julia Roberts en la 3° gala anual ‘Sean Penn & Friends HELP HAITI HOME’ en beneficio de J/P HRO presentada por Giorgio Armani en Montage Beverly Hills el 11 de enero de 2014 en Beverly Hills, California. (Foto: Kevin Mazur / Getty Images for J/P Haitian Relief Organization) / Kevin Mazur

“Por alguna razón, no sé por qué, estoy pensando en Jesús”, continuó la artista, quien acabó agregando a la lista a Joni Mitchell, Virginia Woolf, Van Morrison, su mejor amiga de la escuela secundaria, Paige, y al propio Edward Enninful.

Julia Roberts es una actriz de cine y televisión estadounidense, ganadora del premio Oscar a la mejor actriz, así como de tres Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama. (Foto: Daniele Venturelli / Getty Images) / Daniele Venturelli

A raíz de haber mencionado a su gran amiga Paige, el cofundador y director creativo de EE72 quiso saber más sobre ella. Es así como Julia Robert reveló que ella es la madrina de su hija Hazel. “Es increíble. Somos amigas desde que teníamos, supongo, unos 15 años”, aseguró.

Películas destacadas de Julia Roberts

‘Mystic Pizza’ (1988)

‘Steel Magnolias’ (1989)

‘Pretty Woman’ (1990)

‘Sleeping with the Enemy’ (1991)

‘The Pelican Brief’ (1993)

‘My Best Friend’s Wedding’ (1997)

‘Notting Hill’ (1999)

‘Runaway Bride’ (1999)

‘Erin Brockovich’ (2000)

‘The Mexican’ (2001)

‘America’s Sweethearts’ (2001)

‘Ocean’s Eleven’ (2001)

‘Mona Lisa Smile’ (2003)

‘Closer’ (2004)

‘Ocean’s Twelve’ (2004)

‘Charlie Wilson’s War’ (2007)

‘Duplicity’ (2009)

‘Eat Pray Love’ (2010)

‘Larry Crowne’ (2011)

‘Mirror Mirror’ (2012)

‘August: Osage County’ (2013)

‘Money Monster’ (2016)

‘Wonder’ (2017)

‘Ben Is Back’ (2018)

‘Leave the World Behind’ (2023)

