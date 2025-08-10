Emma Thompson, actriz y comediante británica ganadora del Oscar, contó que Donald Trump la invitó a salir el mismo día en que se divorció de su exesposo, el actor Kenneth Branagh. La revelación la hizo durante el Festival de Cine de Locarno, en Suiza, ante el público que asistió a su charla.

La actriz de Harry Potter recordó que se encontraba en su camerino mientras filmaba Primary Colors cuando recibió una llamada inesperada del entonces futuro presidente de Estados Unidos.

“Dijo: ‘Hola, soy Donald Trump’. Pensé que era una broma y le pregunté: ‘¿En qué puedo ayudarle?’ Quizás necesitaba indicaciones de alguien”, bromeó, según The Telegraph.

La actriz contó que al recibir la llamada pensó que era una broma, pero él le propuso hospedarse en uno de sus “hermosos lugares” y cenar juntos, invitación que rechazó con amabilidad. (Foto: Alessandro Levati / Getty Images) / Alessandro Levati

Thompson, de 66 años, aseguró que Trump fue muy directo con su propuesta. “Luego dijo: ‘Me encantaría que vinieras a quedarte en uno de mis hermosos lugares. Tal vez podríamos cenar’”, recordó.

La actriz lo rechazó con amabilidad: “Dije: ‘Bueno, eso es muy dulce. Muchas gracias. Me pondré en contacto contigo’”.

En ese momento, Trump acababa de divorciarse de su segunda esposa, Marla Maples, con quien tiene una hija, Tiffany Trump.

En ese momento, Trump también estaba recién divorciado de su segunda esposa, Marla Maples. (Foto: Vinnie Zuffante / Getty Images) / Vinnie Zuffante

Thompson y Branagh se casaron en 1989 después de dos años de noviazgo, pero su matrimonio terminó en 1995. En su momento, ambos atribuyeron la separación a sus agendas laborales, aunque más tarde se supo que Branagh mantuvo un romance con Helena Bonham Carter durante el rodaje de Mary Shelley’s Frankenstein en 1994.

En 2022, Thompson habló del tema en una entrevista con The New Yorker. “Estaba completamente, completamente ciega al hecho de que él tenía relaciones con otras mujeres en el set. Lo que aprendí fue lo fácil que es cegarse por tu propio deseo de engañarte a ti misma”, confesó.

La actriz también dijo que, cuando decidieron divorciarse, ella se sentía “viva a medias”. Con el tiempo rehizo su vida junto a su actual esposo, Greg Wise, con quien tiene dos hijos: Gaia, de 25 años, y Tindy, de 36, a quien adoptaron.

Thompson recordó que su matrimonio con Branagh terminó en 1995. Más tarde supo que él mantenía un romance con Helena Bonham Carter, y hoy está casada con Greg Wise, con quien tiene dos hijos. (Foto: Ron Galella / Ron Galella Collection vía Getty Images) / Ron Galella

Lo que debes saber sobre Emma Thompson

Emma Thompson es una de las actrices y guionistas más respetadas del cine británico, reconocida por su talento y versatilidad. Nacida en Londres, comenzó su carrera en el teatro y la televisión antes de dar el salto al cine a finales de los años 80. Su interpretación en Howards End le valió el Oscar a Mejor Actriz en 1993.

A lo largo de su trayectoria, participó en películas aclamadas como Sentido y sensibilidad —por la que ganó el Óscar al Mejor Guion Adaptado—, Love Actually, la saga Harry Potter y Saving Mr. Banks. También destacó en comedias, dramas y filmes de época, demostrando una capacidad única para adaptarse a todo tipo de papeles.

Además de su trabajo como actriz, Thompson es una activista comprometida con causas sociales y medioambientales.

