En un adelanto de su charla con Good Morning America, Emma Heming Willis reveló que, a pesar de la enfermedad, su familia todavía vive algunos “momentos” en los que Bruce muestra destellos de su personalidad carismática.

“Es su risa, ¿verdad? Tiene una risa tan fuerte”, dijo Emma, de 47 años. “Y a veces ves ese brillo en sus ojos, o esa sonrisa. Simplemente me transporta”.

Con lágrimas, añadió: “Y es muy difícil de ver, porque tan rápido como aparecen esos momentos, se van”.

La familia del actor anunció en 2022 que padecía afasia y, un año después, confirmaron su diagnóstico de demencia frontotemporal. (Foto: VCG/VCG vía Getty Images) / VCG

En marzo de 2022, la familia Willis reveló que Bruce había sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que afecta la capacidad de comunicarse, confirmando su retiro de la actuación. Luego, en febrero de 2023, Emma confirmó que el actor también había sido diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD).

Hablando con Sawyer, la modelo, autora y activista recordó que antes del diagnóstico notó cambios en su esposo: “Para alguien que era muy hablador y muy participativo, estaba un poco más callado”. Explicó que cuando la familia se reunía, “él como que se desvanecía un poco”.

Emma contó que el actor de Duro de Matar “se sentía un poco distante, muy frío. No como Bruce, que es muy cálido y cariñoso. Pasar al completo opuesto fue alarmante y aterrador”.

Emma recordó que antes del diagnóstico notó cambios en su esposo, quien pasó de ser comunicativo y afectuoso a mostrarse distante, lo que fue alarmante para todos. (Foto: Good Morning America / YouTube)

Además, señaló que no cree que su esposo “haya conectado los puntos” sobre lo que le estaba pasando.

Sobre su propia reacción al diagnóstico, Emma confesó que se sintió “en pánico” porque no entendía lo que estaba ocurriendo: “Solo recuerdo escucharlo y no escuchar nada más. Era como si estuviera cayendo al vacío”.

Aclaró que la FTD muchas veces se confunde con depresión, bipolaridad o crisis de mediana edad, ya que “muchos médicos ni siquiera saben de esta condición”.

Aunque la actriz reconoce que la enfermedad es difícil, afirma sentirse agradecida porque Bruce todavía está presente en sus vidas. (Foto: Vertical Entertainment)

A pesar de las dificultades, Emma expresó gratitud: “Estoy agradecida. Estoy agradecida de que mi esposo todavía esté muy presente”.

La entrevista completa, Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, se transmitirá este martes en ABC a las 8 p.m. ET y estará disponible al día siguiente en Hulu y Disney+.

Qué enfermedad le diagnosticaron a Bruce Willis

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, responsables del comportamiento, la personalidad y el lenguaje. Inicialmente, se le diagnosticó afasia, un trastorno del lenguaje que luego evolucionó a este diagnóstico más específico.

Los síntomas de la DFT pueden variar, pero a menudo incluyen cambios en el comportamiento y la personalidad, como la pérdida de empatía, desinhibición, apatía y conductas repetitivas. También se presentan problemas de lenguaje, como dificultad para encontrar palabras, hablar de forma telegráfica o una reducción del vocabulario. En algunos casos, la enfermedad puede afectar la coordinación motora, causando temblores o rigidez.

Actualmente no existe una cura o tratamiento que detenga o revierta el progreso de la demencia frontotemporal. Los tratamientos disponibles se enfocan en manejar los síntomas. Algunos medicamentos, como antidepresivos y antipsicóticos, pueden ayudar a controlar los problemas de comportamiento. La terapia del habla y el manejo de los síntomas en el hogar también son parte del tratamiento para facilitar la vida diaria del paciente.

