La presentadora de pódcasts, Kylie Kelce, mantiene una buena relación con Taylor Swift, quien es la novia del hermano (Travis Kelce) de su esposo, Jason Kelce; sin embargo, una vez tuvo que negarse a comer lo que ella preparó por una poderosa razón. Todo fue revelado hace poco en una entrevista que le hicieron en ‘Call Her Daddy’.

De acuerdo a People, Kylie abordó el tema luego que Alex Cooper le preguntara si alguna vez ha probado una de las famosas comidas caseras de la intérprete de ‘Love Story’. Es ahí donde recordó un episodio que le tocó vivir durante una cita doble con la cantante, Travis y Jason.

“Esto va a sonar terrible”

Según indicó, ese día, la estrella pop preparó algo para todos, pues iban a estar en casa. Pero no llegó a probar lo que hizo. “Esto va a sonar terrible. No comí nada porque estaba embarazada de ocho semanas”, sostuvo la mujer que está en la dulce espera de su cuarto bebé con Jason Kelce. Ambos, de momento, tienen tres hijas: Wyatt, de 5 años, Elliotte, de 3, y Bennett, de 23 meses.

Kylie Kelce y Jason Kelce se casaron en 2018. Ambos están esperando a su cuarto bebé juntos. (Foto: Frazer Harrison / Getty Images)

“Fue una de esas ocasiones en las que nada me sentó bien”, agregó la presentadora de podcasts, que en esa misma entrevista también confesó que descubrió el romance de Travis y Taylor antes de que la artista asistiera al juego de los Kansas City Chiefs el pasado 24 de septiembre de 2023.

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron a salir en el verano de 2023 y ahora son una de las parejas más sólidas de Estados Unidos. (Foto: David Eulitt / Getty Images)

“Diré que lo supimos antes de que todo el mundo lo supiera”, manifestó, siempre de acuerdo al citado medio estadounidense. Más adelante, ella aseguró que lo que la unía a Taylor Swift fue el hehco de que las dos crecieron yendo a los mismos puntos costeros. “Entonces, su familia era de Sea Isle, Stone Harbor. Y esas son las áreas exactas a las que yo iba cuando era niña. He ido a Sea Isle City toda mi vida”, recalcó. Si quieres ver la entrevista completa que le hicieron, no te preocupes, pues aquí te comparto el video que fue subido a YouTube por el propio canal de ‘Call Her Daddy’.