Taylor Swift emocionó a sus fans al anunciar que, después de seis años de lucha, logró recuperar los derechos de toda la música que ha creado. La cantante compartió la noticia en un emotivo mensaje publicado en su sitio web y en Instagram, diciendo que este logro le causó tanta alegría que no pudo evitar llorar. “Ha traído tanta alegría a mi vida que me he puesto a llorar”, confesó.

Pero eso no fue todo. Después del anuncio, muchos seguidores notaron algo extraño: sus pulseras LED del Eras Tour comenzaron a encenderse solas. En TikTok, varios fans compartieron videos donde se veían las pulseras parpadeando de manera repentina. Algunos creyeron que era una señal secreta de Taylor para celebrar la noticia con sus fans más fieles.

“¿A todos les empezó a parpadear la pulsera del Eras Tour hoy?”, preguntó una usuaria mientras mostraba su pulsera en cámara. En el pie del video escribió: “Mamá realmente es una mente maestra”. Otros fans se sumaron a la teoría, diciendo: “Estoy obsesionada con la idea de que nos envió la ‘señal Swiftie’ para avisarnos que iba a ser un gran día” y “¡Son los colores de todos los álbumes que ahora son suyos!”.

Recientemente, Swift celebró el haber recuperado los derechos de toda la música que ha creado. (Foto: @emilyevermore___ / TikTok)

Muchos interpretaron que las pulseras se volvieran a encender como una celebración por parte de la cantante. (Foto: @shelby.lin_13 / TikTok)

Otro video mostraba a una fan que se despertó con su pulsera brillando en medio de la oscuridad de su cuarto. “Ella envió la señal Swiftie de que ya es dueña de sus masters”, decía otra seguidora mostrando su pulsera morada encendida. Incluso alguien más compartió: “¡Mi pulsera del Eras Tour está parpadeando, ella lo logró!”.

Sin embargo, no todos estaban convencidos de que se tratara de una señal mágica de Taylor. La usuaria de TikTok “Millennial Mia” explicó que muchas pulseras seguían funcionando porque los fans les volvieron a poner el plástico que evita que se gaste la batería. “No hay señal Swiftie. Estas Swifties lo hicieron solo para que sus pulseras se encendieran”, dijo en su video.

En TikTok, los usuarios mostraron que sus pulseras del Eras Tour se encendieron de manera repentina. (Foto: @laurrmarr / TikTok)

Mia continuó su explicación con humor: “Sé que tenemos fama, sin juego de palabras, de estar un poco locos como fandom, pero esto ya es demasiado”. Luego mostró cómo al sacar la pestaña de plástico, su pulsera volvía a parpadear en colores morado y azul. “Dejen de hacer esto”, pidió entre risas.

Mientras tanto, se sabe que Taylor pudo comprar sus seis primeros álbumes y todo su material visual a Shamrock Capital, que había adquirido esos derechos tras la polémica con Scooter Braun.

Aunque algunos medios dijeron que la operación costó entre 600 millones y 1.000 millones de dólares, fuentes cercanas al acuerdo aseguran que esa cifra no es precisa.

¿Por qué Taylor Swift no era dueña de su música?

Taylor Swift no era dueña de las grabaciones maestras (los “masters”) de sus primeros seis álbumes debido a los términos de su contrato inicial con su antiguo sello discográfico, Big Machine Records. Cuando un artista firma con una discográfica, es usual que la compañía sea la propietaria de los masters de la música grabada bajo ese acuerdo, a cambio de financiar la producción, promoción y distribución. Esto significa que, aunque Taylor escribiera las canciones, la discográfica poseía el derecho a decidir cómo se usaban y monetizaban esas grabaciones.

La situación se complicó cuando, en 2019, Scott Borchetta, el fundador de Big Machine Records, vendió el sello completo, incluidos los masters de Taylor Swift, a Ithaca Holdings, una compañía propiedad del mánager musical Scooter Braun. Swift expresó públicamente su descontento y angustia, alegando que no tuvo la oportunidad de comprar sus propios masters y que la venta a Braun, con quien tenía un historial de conflictos, era su “peor escenario posible”.

Como resultado de esta disputa, Taylor Swift optó por regrabar sus primeros seis álbumes. Su objetivo era crear nuevas grabaciones (las “Taylor’s Version”) sobre las cuales sí tendría la propiedad total, devaluando así los masters originales que estaban en manos de terceros y permitiendo a sus fans apoyar directamente su trabajo. Recientemente, en mayo de 2025, Swift anunció que finalmente pudo comprar los masters de sus primeros seis álbumes a Shamrock Capital, la firma que los había adquirido de Scooter Braun.

