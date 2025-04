Meghan Markle habló recientemente sobre un complicado momento de salud que vivió después de convertirse en madre. Durante el primer episodio del podcast “Confessions of a Female Founder”, la duquesa de Sussex compartió que tanto ella como su invitada, Whitney Wolfe Herd, fundadora de Bumble, tuvieron preeclampsia posparto, una afección que puede ser peligrosa.

“Es tan raro y da tanto miedo”, expresó Markle, de 43 años, al referirse a esta condición médica que suele presentarse con presión arterial alta y exceso de proteínas en la orina después del parto.

Aunque no especificó si la preeclampsia ocurrió tras el nacimiento de Archie en 2019 o de Lilibet en 2021, Markle recordó lo difícil que fue atravesar esa situación en silencio. (Foto: ETIENNE LAURENT / AFP)

“Sigues intentando hacer malabarismos con todas estas cosas, y el mundo no sabe lo que está pasando en silencio”, explicó. “Y en la tranquilidad, sigues intentando dar la cara por la gente –sobre todo por tus hijos–, pero esas cosas son enormes sustos médicos”.

Además de hablar sobre su salud, la ex actriz contó cómo ha sido su experiencia siendo madre trabajadora. Dijo que convertirse en mamá en plena pandemia cambió por completo su rutina profesional.

“[Me convertí en madre] en la cultura pandémica, post-pandémica, en la que se trabaja tanto desde casa”, reveló. “No salgo de casa para ir a una oficina. Mi oficina está aquí”.

Además de hablar sobre su salud, la ex actriz contó cómo ha sido su experiencia siendo madre trabajadora. (Foto: Netflix)

También compartió una anécdota sobre su hija menor. “Lili, solo tiene media jornada en preescolar. Si se despierta [de su siesta] y quiere encontrarme, ella sabe dónde encontrarme, incluso si mi puerta está cerrada a la oficina”, relató. “Estará sentada en mi regazo durante una de esas reuniones con una cuadrícula de todos los ejecutivos”.

A pesar de las exigencias laborales, Markle dejó claro que no cambiaría nada de su situación actual. “No quiero perderme esos momentos”, afirmó. “No quiero perderme la recogida si no es necesario. No quiero perderme el dejar a los niños”.

Markle también habló sobre cómo sus hijos, Archie y Lilibet, le ayudan a mantener los pies en la tierra mientras desarrolla su marca de estilo de vida, As Ever. Mencionó incluso que el proceso de enseñar a su hija a ir al baño ocurre al mismo tiempo que avanza en proyectos importantes.

El príncipe Harry (centro), duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle. (Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP)

“Ambos son igual de importantes”, dijo. “Es como: ‘Genial, vale, ¿dónde están las Cheerios? Bien hecho’. Y luego estás defendiendo a tu equipo 10 minutos más tarde sobre algo que es realmente de gran valor para el mundo.” Para ella, ese aprendizaje sigue siendo “muy importante”.

Finalmente, Meghan recordó que, tras cerrar su acuerdo con Spotify y su podcast “Archetypes”, ahora lanza un nuevo proyecto con Lemonada Media. Prometió “charlas de chicas” en su nuevo espacio y ya presentó los primeros productos de As Ever, vistos también en su serie de Netflix “With Love, Meghan”.

Sobre esta nueva etapa de su vida, aseguró: “Necesito trabajar y me encanta hacerlo”.

Lo que debes saber sobre la preeclampsia posparto

Mayo Clinic describe la preeclampsia posparto como una condición rara pero seria que ocurre cuando una mujer desarrolla presión arterial alta y exceso de proteína en la orina poco después del parto. Aunque la preeclampsia típicamente se desarrolla durante el embarazo y se resuelve con el nacimiento del bebé, la forma posparto puede aparecer hasta seis semanas o más tarde después del alumbramiento (preeclampsia posparto tardía), siendo la mayoría de los casos dentro de las primeras 48 horas. Es fundamental un tratamiento rápido para evitar complicaciones graves como convulsiones.

Los síntomas de la preeclampsia posparto pueden ser difíciles de detectar por la propia mujer, ya que algunas no experimentaron signos durante el embarazo. Estos síntomas son similares a los de la preeclampsia prenatal e incluyen presión arterial alta (140/90 mm Hg o superior), proteína en la orina, dolores de cabeza intensos, cambios en la visión, dolor en la parte superior del abdomen, náuseas, vómitos, dificultad para respirar y disminución de la micción. Mayo Clinic destaca la importancia de buscar atención médica inmediata si se presenta alguno de estos síntomas después del parto.

El tratamiento para esta afección puede incluir medicamentos para bajar la presión arterial y sulfato de magnesio para prevenir convulsiones en casos severos. Los médicos realizarán un seguimiento cercano de la presión arterial, la micción y otros síntomas. Si bien la investigación sobre los factores de riesgo específicos es limitada, antecedentes de presión arterial alta durante el embarazo, obesidad, embarazos múltiples, hipertensión crónica y diabetes podrían aumentar el riesgo de desarrollar preeclampsia posparto.