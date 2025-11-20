Tal parece que Meghan Markle sí se autoinvitó al desfile de Balenciaga en la Semana de la Moda de París, tal como se reveló recientemente. La propia duquesa reconoció que tomó la iniciativa luego de que el diseñador Pierpaolo Piccioli contara que fue ella quien pidió estar en la lista de invitados.

En una entrevista con Harper’s Bazaar, Markle explicó que simplemente quiso apoyarlo y que la idea de asistir surgió de manera espontánea.

“Me emocioné por él. Me acerqué y le dije: ‘Feliz de ir a apoyarte’. Lo mantuvimos en secreto y fue realmente divertido“, dijo la exactriz.

Piccioli confirmó su versión y contó que ambos se conocieron hace años y que mantuvieron el contacto desde entonces. “Ella se acercó y dijo que le encantaría venir al show”, afirmó el creativo, quien decidió no avisar a nadie para que su presencia fuera una sorpresa.

La duquesa explicó que quería apoyar al diseñador Pierpaolo Piccioli y que ambos acordaron mantener su visita en secreto. (Foto: AFP)

Según Piccioli, no hubo ninguna estrategia detrás de la aparición de Markle. “No le dije a nadie que venía porque quería que fuera una sorpresa. En la moda, las verdaderas sorpresas son raras, y esta fue hermosa”, comentó.

La duquesa, por su parte, aseguró que disfruta poder equilibrar su faceta personal con la profesional, algo que considera esencial en esta etapa de su vida.

Markle, que comparte con el príncipe Harry a Archie y Lilibet, habló sobre lo mucho que valora su vida familiar.

Explicó que su esposo la apoya incondicionalmente: “Nadie en el mundo me ama más que él, así que sé que siempre va a asegurarse de cuidar mi espalda.”

Piccioli detalló que Markle le escribió directamente para asistir y que prefirió no anunciarlo para preservar la sorpresa. (Foto: AFP)

Asimismo, destacó que su manera de ver el mundo, más lúdica y curiosa, influye positivamente en todos los aspectos de su relación y de sus proyectos.

En su día a día, Meghan asegura que mantener un entorno flexible le ayuda a conciliar. Su oficina está al lado de la cocina y no es raro que Lilibet se siente en su regazo durante una reunión. “Me encanta poder trabajar desde casa. Es un gran lujo”, dijo.

La duquesa habló además sobre su ética de trabajo y su deseo de ser constante en todos los ámbitos. “La forma en que eres en un lugar es la forma en que eres en otros”, reflexionó, señalando que pone el mismo empeño en un proyecto profesional que en preparar un encuentro escolar o apoyar a una amiga.

En la entrevista, Markle también habló sobre su equilibrio entre la vida familiar, su trabajo y su enfoque en mantener la autenticidad. (Foto: AFP)

Asegura que acepta la imperfección como parte natural del proceso: “No existe tal cosa como ser perfecto. Yo también puedo cometer errores.”

Finalmente, su amiga cercana Serena Williams destacó el carácter alegre y auténtico de Markle. “Podemos hablar cien horas y sentir que pasaron diez minutos”, expresó la tenista.

Mientras tanto, Markle continúa sumando proyectos. Además de la entrevista, lanzó el tráiler de su especial navideño de Netflix, “With Love, Meghan: Holiday Celebration”, que se estrenará próximamente.

Meghan Markle y sus planes de volver a la actuación

Cabe agregar que Markle está lista para un inesperado regreso al mundo de la actuación, poniendo fin a un retiro de casi ocho años que comenzó tras su compromiso con el Príncipe Harry y su salida de la serie “Suits”. Su nuevo proyecto es una participación especial en la comedia cinematográfica “Close Personal Friends”, una producción de Amazon MGM Studios que ya se está rodando en Los Ángeles. Este papel, que se rumorea que es un pequeño cameo en el que se interpreta a sí misma, marca su primer trabajo como actriz desde 2017.

La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Lily Collins y Brie Larson. Fuentes cercanas a la producción indicaron que este papel es una forma de que Meghan “vuelva poco a poco” a la industria. El Príncipe Harry, por su parte, mostró apoyo total a la decisión de su esposa, indicando que solo quiere que ella haga lo que le haga feliz.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí