Katy Perry y Orlando Bloom sorprendieron a sus seguidores al confirmar su separación tras varios meses de rumores. La noticia fue anunciada a través de un comunicado conjunto difundido por sus representantes, en el que explicaron que la pareja ahora se encuentra enfocada en transformar su relación para centrarse en la crianza de su hija.

“Debido al creciente interés y las conversaciones recientes sobre la relación de Orlando Bloom y Katy Perry, los representantes han confirmado que Orlando y Katy han estado transformando su relación durante los últimos meses para enfocarse en la coparentalidad”, señalaron en el comunicado difundido por el portal Page Six.

“Seguirán viéndose juntos como familia, ya que su prioridad compartida es — y siempre será — criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo”, agrega el mensaje.

Katy Perry y Orlando Bloom pusieron fin a su relación tras casi 10 años. (Foto: Dia Dipasupil/FilmMagic vía Getty Images)

El anuncio se dio poco después de que Bloom compartiera en sus redes sociales mensajes referidos a su estado emocional. El actor publicó en sus historias de Instagram algunas citas del psiquiatra suizo Carl Jung, donde hablaba sobre la soledad y la tristeza.

“La soledad no proviene de no tener gente cerca, sino de ser incapaz de comunicar las cosas que parecen importantes para uno”, decía una de las frases. Otra cita agregaba: “Incluso una vida feliz no puede estar sin una medida de oscuridad, y la palabra feliz perdería su significado si no se equilibrara con la tristeza”.

Una fuente cercana a la expareja contó a Us Weekly que la decisión de separarse se tomó el mes pasado. Según este testimonio, no hay conflicto en este momento entre ellos. “Katy, por supuesto, está triste, pero también aliviada de no tener que atravesar otro divorcio, ya que esa fue la peor etapa de su vida”, reveló el informante.

Una fuente cercana a la expareja reveló que la decisión de separarse se tomó el mes pasado. (Foto: AFP)

Mientras Perry continúa su gira Lifetimes y se mantiene ocupada con el trabajo para sobrellevar el momento, Bloom fue visto en Italia disfrutando de una fiesta previa a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

Perry no asistió al evento, aunque Sánchez le envió un mensaje cariñoso a través de Instagram.

Perry, de 40 años, y Bloom, de 48, se conocieron en 2016 durante una fiesta posterior a los Globos de Oro. Se comprometieron en el Día de San Valentín de 2019 y, un año después, dieron la bienvenida a su hija Daisy Dove, nacida el 26 de agosto de 2020.

En 2020, la pareja dio la bienvenida a su hija en común, Daisy Dove. (Foto: AFP)

Línea de tiempo: así fue la relación de 8 años de Katy Perry y Orlando Bloom

Katy Perry y Orlando Bloom comenzaron su relación en 2016, después de coincidir en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Rápidamente se convirtieron en una de las parejas más comentadas de Hollywood; sin embargo, en marzo de 2017 anunciaron una separación, aunque aseguraron que lo hacían “con amor y respeto mutuo”.

Un año después retomaron la relación y, en febrero de 2019, Bloom le propuso matrimonio a Perry el Día de San Valentín. En agosto de 2020, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Daisy Dove Bloom, noticia que compartieron a través de UNICEF, organización con la que colaboran como embajadores.

A lo largo de su relación, se mostraron apoyo mutuo en sus respectivas carreras y hablaron abiertamente sobre los desafíos de la vida en pareja. Aunque siempre mantuvieron un equilibrio entre su vida privada y pública, recientemente surgieron rumores de una nueva ruptura que, finalmente, fue confirmada oficialmente.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí