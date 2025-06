“Miss Universe Latina, el reality” continúa buscando a la mujer latina que nos representará en el próximo certamen de Miss Universo 2025, que se llevará a cabo en noviembre en Tailandia. Erelly Martínez es una de las jóvenes que está tratando de conquistar al jurado y al público, por lo que te damos a conocer más detalles sobre ella.

"La vida no avisa dos veces. Las oportunidades llegan para quienes están listos, no para quienes dudan. Hoy camino con paso firme hacia un nuevo proyecto que marcará un antes y un después en mi historia", escribió Erelly Martínez en mayo de 2025 (Foto: @adrianzavarce / Instagram)

¿QUIÉN ES ERELLY MARTÍNEZ?

Erelly Martínez es una joven dominicana de 24 años que reside en Nueva Jersey. Ella tiene experiencia en el modelaje y también en concursos de belleza. Señaló que vivió en su país natal hasta los 19 años, luego migró con su madre a Estados Unidos.

Certámenes de belleza en los que participó. Ha formado parte de tres competencias de belleza entre ellos Miss Supranational DR y Misses of DR USA. “Esos concursos de belleza me han llevado a ganar experiencia y he aprendido a conocerme más, además de impulsarme a estar hoy acá” , señaló en su video de presentación del programa de Telemundo.

¿Cómo se califica? Ella se califica una mujer sumamente competitiva, tanto así que asegura que su segundo apellido es "competencia". Asimismo, considera que es auténtica y espontánea.

"Mi pequeña indirecta de ayer", escribió en diciembre de 2024 (Foto: Erelly Martínez / Instagram)

“No hay momento en el cual no esté compitiendo, pero no quitando de disfrutar el momento, pero siempre compitiendo porque soy una Miss. Este es mi momento… cuando se me dio la oportunidad de estar aquí, decidí que era todo o nada. De que me voy a llevar esa corona, me la voy a llevar”, manifestó.

La joven luciendo su figura en ropa de baño (Foto: Erelly Martínez / Instagram)

DATOS DE ERELLY MARTÍNEZ

Nombre completo: Erelly Martínez

Erelly Martínez Lugar de nacimiento: República Dominicana

República Dominicana Residencia: Nueva Jersey

Nueva Jersey Edad: 24 años

24 años Instagram: @erelly_29