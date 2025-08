No cabe duda de que el carisma, el ritmo y el sabor son las características principales de Elvis Crespo, quien además de triunfar en la industria musical aceptó el reto de formar parte de la cuarta temporada de “Top Chef VIP”, reality de cocina donde demuestra que también tiene sazón. Aunque ahora lo vemos entre fogones, sartenes y nuevas preparaciones, algo que no podemos dejar de mencionar es sobre su reciente divorcio en 2024. Debido a que conocemos bastante sobre el artista, ahora te damos a conocer quién es su exesposa Maribel Vega.

¿QUIÉN ES MARIBEL VEGA?

Maribel Vega Laguna es la exesposa de Elvis Crespo. Además de haber estado casada con “El ídolo de ídolos del Merengue”, como también se le conoce al cantante, ella fue su productora ejecutiva y su mánager.

No sólo ello, es cofundadora y directora de operaciones de Flash Music, Inc. para Flash Music PR, Inc.

El matrimonio de Maribel Vega y Elvis Crespo llegó a su fin en 2024 (Foto: Lo sé todo / Instagram)

UNA HISTORIA DE AMOR QUE LLEGÓ A SU FIN

Vega estuvo casada más de 15 años con el intérprete de “Tu sonrisa”, a quien le dio el sí en febrero de 2009 en San Juan, Puerto Rico. En aquel momento, el artista aseguró estar “más enamorado que nunca” y quería compartir el resto de sus días a su lado, pero todo llegó a su fin en octubre de 2024 cuando Crespo presentó una demanda de divorcio por motivos “ireeparables”.

El programa televisivo “Lo sé todo” fue el que confirmó los rumores de separación, después de que el cantante compartiera fotos de su familia en sus redes sociales, pero en ellas no estaba incluida su entonces esposa.

Aunque no se revelaron las razones del fin de su unión, el merenguero compartió una reflexión en sus historias de Instagram: “Cuando salgas de la tormenta no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata la tormenta”. Ella evitó pronunciarse al respecto.

Cabe mencionar que Maribel Vega es madre de una niña llamada Génesis Vittoria, fruto de su unión con el cantante. La adolescente llegó a este mundo en 2012.

La vez que el cantante Elvis Crespo se presentó durante el 441.º aniversario de la fundación de Tegucigalpa, Honduras, la madrugada del 22 de septiembre de 2019 (Foto: Orlando Sierra / AFP)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí