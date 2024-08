Elvis Crespo es uno de los cantantes de merengue más famosos, exitosos y experimentados. Pese a lo difícil que es mantenerse en la industria musical, el puertorriqueño ha sabido hacerlo de gran manera y dejando satisfechos a sus fanáticos, los mismos que tiene en todas parte del mundo. A propósito de ello, en las últimas horas, generando gran polémica, el artista mostró su incomodidad al ser comparado en reiteradas veces con Rosalía.

El enojo de Elvis Crespo tras ser comparado reiteradas veces con Rosalía

El principal motivo por el que Crespo ha sido comparado con la cantante española es por la larga cabellera. No obstante, durante el show correspondiente al festejo del aniversario 25 de su exitoso tema ‘Suavemente’, el centroamericano cambió su apariencia, específicamente el color de su pelo, y aseguró que prefiere que lo comparen con Karol G.

“Señores, ¿Qué les parece mi cabello verde? Estoy harto de que me comparen con Rosalía, ahora quiero que me comparen con Karol G”, dijo Crespo mientras bromeaba con sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales a la nueva imagen de Elvis Crespo?

“Tú eres un sol, lo más pana del mundo y puedes hacer lo que tú quieras”, “Ahora se parece a Cosmos, de los Padrinos Mágicos”, “Pensé que era Billie Eilish”, “Billie cada vez más cambiada”, “Eres sorprendente para cambiar así de imagen”, “Nunca pensé verte con ese color, no te queda mal”, “Creo que te pasaste, pero todo lo haces por llamar la atención”, “Tu carrera está en bajada y tienes que hacer esto para que se fijen en ti”, “No creo que fuera lo mejor, lo principal es tu voz”, “Queremos que regreses a tu anterior cabello, no eres Elvis Crespo con el cabello de ese color”, “Te vas a volver viral y no por tu música”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas al ver el nuevo cabello de Crespo.

Cuál es la discografía de Elvis Crespo

1998: Suavemente

1999: Píntame

2000: Wow! Flash

2002: Urbano

2004: Saboréalo

2007: Regresó El Jefe

2010: Indestructible

2012: Los Monsters

2013: One Flag

2015: Tatuaje

2018: Diomedazo

2021: Multitudes

¿Qué más debes saber sobre Elvis Crespo?

A inicio de este año, en una entrevista exclusiva para El Comercio, Crespo le contó al periodista Ángel Navarro algunos detalles de sus inicios como cantante. “Yo aprendí a bailar imitando a Menudo. Ahora los niños quieren ser como Bad Bunny, pero en aquellos tiempos, yo me hacía el peinado de Menudo y me memorizaba las coreografías; fue la primera manifestación artística que descubrí por mí mismo antes que el canto”.

Asimismo, Elvis relató la intención que tenía de que la gente conozca otras canciones de su repertorio y no solamente ‘Suavemente’. “Quería desvincularme de ‘Suavemente’ para que el público pudiera apreciar mis otras canciones hasta que la madurez artística me hizo darme cuenta de que era una bendición tener un tema como este en el repertorio. Aseguró el futuro de mi vida, esa canción”.

¿Cuántos tipos de merengue existen?

Merengue tradicional

Merengue de orquesta

Merengue de calle

Bachata-merengue

Merengue urbano