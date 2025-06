La última vez que vimos a Jennifer Garner en la pantalla grande fue en ‘Deadpool & Wolverine’, cuando volvió a interpretar a ‘Elektra Natchios’. Si bien desde entonces no se ha anunciado una nueva cinta con su participación, ella ha seguido llamando la atención por sus declaraciones sobre distintos temas. Precisamente, hace poco la artista realizó una confesión sobre el bótox que ha impactado bastante en las redes sociales. ¿Qué dijo exactamente? Eso lo averiguarás en las siguientes líneas.

La estrella estadounidense conversó recientemente con Harper’s Bazaar y ahí abordó distintos temas, entre ellos, el debate en Hollywood sobre las inyecciones de Bótox y la cirugía plástica. Es por eso que sus palabras dieron la vuelta al mundo en un abrir y cerrar de ojos.

Según dijó, sí se ha aplicado bótox en algún momento de su vida, pero no “bastante”. Además, precisó que el tratamiento que eligió nunca le ha funcionado del todo. “Por eso uso mucho flequillo”, confesó. “Me gusta poder mover la frente, y es una parte muy importante de mi cara. Tengo como cinco cabezas”, agregó.

Jennifer Garner es una actriz y productora estadounidense de cine y televisión. (Foto: Robert Kamau / GC Images / Getty Images)

Con respecto a las cirugías plásticas, Jennifer Garner sostuvo que, por el momento, no ha necesitado ninguna. Sin embargo, señaló que sí ha llegado a consultar a profesionales de la salud si es que necesita hacerse algunas cosas. “He tenido médicos muy amables que simplemente me han dicho: ‘No’. Así que solo Dios sabe cómo será la conversación dentro de 10 años. Todavía no he llegado a ese punto”, manifestó.

“No juzgo lo que hace que alguien se vea o se sienta mejor”, añadió la actriz, que llegó a animar a otros a “buscar a alguien fantástico y proceder con cautela”. También es necesario mencionar que, en esa misma entrevista, ella reveló la razón por la que no ha pasado bastante tiempo preocupándose en cómo luce.

Jennifer Garner es conocida principalmente por su papel como ‘la agente de la CIA, Sydney Bristow’ en la serie de televisión ‘Alias’, emitida por la cadena estadounidense ABC, y por la que ganó un Globo de Oro a la mejor interpretación femenina. (Foto: Michael Buckner / Variety vía Getty Images)

La gran enseñanza de su madre

“Parte del regalo de ser hija de mi madre (Patricia Ann Garner) es que no he pasado mucho tiempo preocupándome por mi apariencia física. No paso mucho tiempo frente al espejo. A veces podría pasar más tiempo. Estoy segura de que he tenido cosas en los dientes o un bulto en el pelo. Así que tiene sus pros y sus contras”, precisó.

Vivir hasta los 100 años está en sus planes

“Pero la otra cara de la moneda es que no me estresa tanto envejecer ni que las cosas cambien. Claro, tengo mis momentos en los que miro el monitor del trabajo y pienso: ‘¿Quién es esa? ¡Ah, soy yo!’. Pero creo que menos es más, en cuanto a no centrarse demasiado en uno mismo de esa manera. Quiero envejecer. Quiero vivir hasta los 100 años. No espero lucir a los 100 como lo hago hoy. Quiero vivir cada instante de esos 100 años y sentirme bien con ellos”, sentenció.

El precio del BOTOX Cosmetic en Estados Unidos

De acuerdo a CareCredit, el costo promedio nacional del tratamiento con BOTOX Cosmetic en Estados Unidos es de $420. Hay que tener en cuenta que dicho precio “se basa en la cantidad de unidades del producto utilizadas durante el tratamiento. Una sola unidad de BOTOX Cosmetic cuesta un promedio de $10 a $18, y una zona de tratamiento promedio requiere de 30 a 40 unidades para lograr los resultados deseados”.

A raíz del tratamiento que se decida realizar se determinará la cantidad de unidades utilizadas. Además, es importante resaltar que “el costo total de un procedimiento de BOTOX Cosmetic puede variar entre $95 y $3,142, según el área de tratamiento y la fuerza del músculo, la cantidad de unidades utilizadas, el costo por unidad, la ubicación geográfica y la experiencia del profesional”.

Las áreas más comunes donde se aplica BOTOX Cosmetic

Líneas de expresión: 10 a 20 unidades

Patas de gallo: 12 a 24 unidades

Arrugas de la frente: 12 a 20 unidades

