Son diversas las ocasiones en las que Selena Gomez ha enfrentado a sus detractores quienes critican su físico y comparan su cuerpo actual con el que lucía años atrás. Una vez más, la ex chica Disney salió al frente tras los comentarios que recibió por cómo lució un vestido negro de la firma Carolina Herrera en el estreno de su película “Emilia Pérez” en el Festival de Cine Francés, en Los Ángeles (Estados Unidos) hace unos días. Esto dio pie a que ella vuelva a referirse a su salud y en esta ocasión revelara que padece una enfermedad intestinal, ¿de qué se trata y cómo se encuentra? Te lo detallo en esta nota.

MIRA TAMBIÉN | La tierna anécdota de las hijas de Drew Barrymore y Adam Sandler viendo una de sus películas

Mientras muchos esperan con ansias la secuela de “Los hechiceros de Waverly Place”, otros siguen opinando negativamente sobre su peso, algo que no está dispuesta a seguir tolerando.

MIRA TAMBIÉN | Kim Kardashian y el collar con la cruz de la princesa Diana que compró por más de 200 mil dólares

En un mensaje en su cuenta de TikTok, Selena Gomez confesó que padece una enfermedad conocida como SIBO, la cual consiste en un trastorno que afecta al intestino delgado. Esto se suma a diagnósticos previos como el trastorno bipolar y lupus.

Selena Gomez llegó al estreno de "Emilia Perez" en Los Angeles, pero muchos criticaron cómo lucía con este vestido negro. (Foto: Etienne LAURENT / AFP)

SIBO, la enfermedad intestinal que padece Selena Gomez

Luego de difundirse en TikTok las fotos de la también cantante en la proyección de su película con la que ganó el premio a mejor actriz en el pasado Festival de Cannes, muchos cibernautas criticaron el ceñido vestido negro con abertura en una pierna que lució y cuestionaron que “cubriera” su abdomen con las manos.

Ella no se quedó callada y en un video que luego borró se mostró en contra de los ataques: “esto me enferma. Tengo SIBO en mi intestino delgado. Se inflama. No me importa no parecer un dibujo con figuras de palitos. No tengo ese cuerpo. Fin de la historia. No, NO soy una víctima, soy simplemente humana”.

Los críticos cuestionaron que Selena estaba "intentando ocultar" su cuerpo al posar en algunas instantáneas con las manos sobre su estómago. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Si te preguntas qué es el SIBO, aquí te lo detallo. Mayo Clinic explica que el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado “se produce cuando hay un aumento anormal de toda la población bacteriana en el intestino delgado, en particular de los tipos de bacterias que no se encuentran comúnmente en esa parte del tubo digestivo. Esta afección a veces se llama síndrome del asa ciega”.

Esto se da cuando una cirugía o una enfermedad “ralentiza el paso de alimentos y desechos en el tubo digestivo y se crea un caldo de cultivo para las bacterias”. Entre sus principales síntomas se encuentra la pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas, hinchazón, sensación incómoda de saciedad después de comer, diarrea, pérdida de peso involuntaria y malnutrición.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).