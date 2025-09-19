A veces, cuando dos figuras tan icónicas como Tim Burton y Monica Bellucci deciden separarse, uno siente la necesidad de saber qué ha estado ocurriendo, no porque fueran la típica pareja de alfombra roja, sino porque había algo genuinamente mágico en ellos, o al menos eso es lo que creíamos. Dos artistas que habían construido carreras sólidas y originales, y que, cuando se juntaron, parecían hablar el mismo lenguaje: el de los espíritus creativos.

La noticia de su separación se conoció este viernes 19 de septiembre, a través de un comunicado conjunto enviado a la AFP, donde ambos dejaron claro que había respeto y cariño mutuo. Pero, como suele pasar en estas historias, detrás del tono diplomático hay mucho más por entender. Y en esta nota quiero contarte por qué este romance tan comentado llegó a su fin.

Tim Burton y Monica Bellucci en la alfombra roja de "Diabolik chi sei?" presentada en el 18° Festival de Roma el pasado 19 de octubre de 2023 (Foto: AFP) / TIZIANA FABI

LA HISTORIA COMENZÓ HACE MUCHO TIEMPO

Aunque oficialmente comenzaron su relación en 2022, Tim Burton y Monica Bellucci se conocieron hace casi dos décadas, en el Festival de Cannes de 2006. En ese momento, ambos estaban comprometidos con otras personas y su encuentro fue apenas un cruce fugaz. Pero el destino, como buen guionista de cine, les tenía preparado un segundo acto.

Ese reencuentro ocurrió en 2022, en el Festival Lumière en Francia, donde Bellucci le entregó un premio a Burton. Poco después comenzaron a circular imágenes de ellos caminando juntos por las calles de Madrid, y la prensa no tardó en confirmar lo que ya era evidente: había algo entre ellos.

Bellucci lo acompañó a varios eventos, y él hizo lo mismo. En octubre de 2023, por ejemplo, se los vio juntos en el Festival de Cine de Roma, donde Tim Burton no asistía como director, sino como pareja orgullosa en la premiere de “Maria Callas: Lettere e Memorie”, el proyecto que Monica presentaba.

Además, Burton le ofreció un papel clave en su tan esperada secuela “Beetlejuice Beetlejuice” (2024), donde Bellucci interpretó a la villana Delores. Ella, en una entrevista con Elle France, llegó a decir: “Estoy feliz de haber conocido al hombre primero. Es uno de esos encuentros raros en la vida”.

Tim Burton y Monica Bellucci en la alfombra roja de "Diabolik chi sei?" presentada en el 18° Festival de Roma el pasado 19 de octubre de 2023 (Foto: AFP) / TIZIANA FABI

NO TODO ERA UN CUENTO DE HADAS

Aunque el entorno parecía ideal, la realidad es que ambos arrastraban historias personales complejas. Tim Burton, antes de Bellucci, estuvo en una larga relación con Helena Bonham Carter, madre de sus dos hijos, y con quien compartió años de colaboraciones cinematográficas intensas. Según contó ella misma en el podcast Therapy Works, su separación fue como “un divorcio emocional que nunca termina del todo”.

Por su parte, Monica Bellucci también tuvo un matrimonio largo con el actor Vincent Cassel, con quien tuvo dos hijas: Deva y Léonie. Su separación en 2013 marcó una etapa importante en su vida. Y como madre y figura pública, siempre fue cuidadosa con su intimidad y la de sus hijas.

PERO, ¿POR QUÉ HAN TERMINADO?

Aunque ni Burton ni Bellucci han revelado detalles sobre los motivos exactos de su separación, varias fuentes cercanas al entorno de ambos señalan la distancia, los compromisos profesionales y las diferencias personales como factores clave. Y la verdad es que no sorprende a nadie.

Él vive gran parte del año en Londres, centrado en sus proyectos visuales, mientras que ella divide su tiempo entre París, Roma y sets de filmación en distintos lugares del mundo. Al parecer, mantener esa conexión emocional fue cada vez más difícil, y la relación terminó desgastándose, a pesar del cariño que aún se tienen.

Lo que más destaco de esta separación es lo civilizada que ha sido. En un mundo donde los titulares buscan el drama fácil, Tim y Monica decidieron irse con elegancia y respeto. Lo dijeron así, literalmente: “Con mucho respeto y profundo cuidado el uno por el otro”. Y esa frase, aunque breve, dice mucho.

Al parecer, no hubo terceros, ni escándalos, solo dos personas maduras que entendieron que su camino juntos había llegado a su fin.

Tim Burton y Monica Bellucci en la alfombra roja de la premiere de "Beetlejuice Beetlejuice" en Londres el pasado 29 de agosto de 2024 (Foto: AFP) / BENJAMIN CREMEL

