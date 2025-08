Hace unos días, Tom Holland fue tendencia en las redes sociales porque reveló el motivo por el que probablemente se tomará “un poco más de tiempo libre en 2027”. Ahora nuevamente el artista ha llamado la atención a raíz de haber hablado sobre el papel soñado “para cualquier joven actor británico”. Si te interesa descubrir qué dijo exactamente, esta nota es perfecta para ti.

Primero que nada es importante que sepas que él recientemente apareció en el canal de YouTube de Gordon Ramsay. Sí, me estoy refiriendo al chef, dueño de restaurantes y presentador de televisión británico. Ahí el artista reconoció que hay especulaciones en este momento sobre su elección para ser quien interprete a un clásico personaje de la industria del cine.

“Ya lo lograremos algún día”

¿De qué papel estoy hablando? Pues el de ‘James Bond’. Próximamente habrá una nueva película de ese personaje (que será dirigida por Denis Villeneuve) y aún no se ha confirmado quién será el ‘espía’. “¿Alguna vez has pensado en usar la palabra James en futuras películas?”, llegó a preguntar en broma Gordon Ramsay. “Lo mantendremos al mínimo por ahora. Ya lo lograremos algún día”, respondió Tom Holland.

Tom Holland un actor, actor de voz y bailarín británico. (Foto: Karwai Tang / WireImage / Getty Images) / Karwai Tang

A raíz de esa contestación, el reconocido chef británico manifestó: “En serio, ¿te imaginas lo que será de tu vida si lo haces?”, refiriéndose al personaje del ‘agente 007’. “Te encantaría la oportunidad, ¿verdad?”, agregó. La nueva respuesta del artista no se hizo esperar.

Tom Holland es el actual ‘Peter Parker / Spider-Man’ del Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: MEGA / GC Images / Getty Images) / WCGLA/Mega

“Ya me considero el chico más afortunado del mundo”

“Para cualquier joven actor británico, es la cumbre de nuestra industria”, aseguró Tom Holland. “Ya me considero el chico más afortunado del mundo, ¿sabes? Nunca hubiera soñado con tener la carrera que he tenido”, subrayó. Si te interesa ver el video del momento en que ambos tuvieron toda esta conversación, aquí te lo dejo.

La vez que Taron Egerton dijo que no se ve como el nuevo ‘James Bond’

Como te he mencionado el tema de las especulaciones del próximo ‘James Bond’, te comento que hace poco Taron Egerton, en diálogo con Collider, fue consultado sobre la posibilidad de ‘dar vida’ al ‘espía’ en la próxima cinta de dicho personaje y rápidamente indicó que no considera que sea una buena opción para el papel.

“Creo que soy demasiado caótico para eso. Me encanta ‘James Bond’ y, en particular, la etapa de Daniel Craig. Pero creo que no sería bueno en eso, y creo que hay muchos actores jóvenes y geniales que serían geniales. Creo que sería un desperdicio para mí, probablemente”, manifestó.

