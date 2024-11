En “Las hermanas Guerra”, Jacinta es una joven que tuvo una infancia y adolescencia complicada, luego de ser abandonada por su propio padre en el orfanato, a pedido de su esposa que quería deshacerse de ella. Debido a que fue separada de su madre al nacer, a quien le hicieron creer que estaba muerta, la muchacha la pasará muy mal y terminará en prisión, lugar adonde su verdadera progenitora llega al enterarse que está viva. En dicho lugar, le cuenta la verdad, por lo que también querrá cobrar venganza, por lo que se hará llamar Itzel. El papel de esta chica es interpretado por Ana Valeria Becerril. ¿Quién es? Si no lo sabes, sigue leyendo esta nota.

Esta producción, que aterrizó en Netflix el 13 de noviembre de 2024, fue creada y escrita por José Ignacio Valenzuela, de “¿Quién mató a Sara?”; además, está protagonizada por Ana Serradilla y Claudia Álvarez.

Jacinta pasa penurias tras vivir muchos años en un orfanato del que escapa por los abusos que sufre en "Las hermanas Guerra" (Foto: Malule Entertainment / Mar Abierto Productions)

1. DATOS PERSONALES DE ANA VALERIA BECERRIL

Nombre completo: Ana Valeria Becerril

Ana Valeria Becerril Lugar de nacimiento: Ciudad de México, México

Ciudad de México, México Nacionalidad: Mexicana

Mexicana Cumpleaños: 4 de enero

4 de enero Año de nacimiento: 1997

1997 Edad: 27 años

27 años Instagram: @ana.valeria.becerril

2. ¿QUIÉN ES ANA VALERIA BECERRIL?

Ana Valeria Becerril es una actriz mexicana que ha participado en algunas producciones como “Las hijas de Abril” y “Control Z”.

Aquí luciendo muy natural en un selfie (Foto: Ana Valeria Becerril / Instagram)

3. SU FAMILIA

Ella no proviene de una familia involucrada en el medio artístico, pues su madre es investigadora biomédica y su padre es maestro, quienes la apoyaron cuando decidió convertirse en actriz.

4. ¿CUÁNDO SE INTERESÓ POR LA ACTUACIÓN?

Cuando estaba en la secundaria, su maestra de teatro la invitó a realizar una lectura dramatizada, fue en ese momento que Ana Valeria se enamoró de la actuación; por tanto, siguió participando en obras teatrales hasta terminar la preparatoria.

Desde que estaba en el colegio sintió atracción por el mundo de la actuación (Foto: Ana Valeria Becerril / Instagram)

5. DEBUT EN LA PANTALLA GRANDE

En 2017, Becerril debutó en la pantalla grande con “Las hijas de Abril”, de Michel Franco, película en la que interpreta a Valeria, una adolescente de 17 años que está embarazada y que vive solo con su hermana. Consiguió el papel gracias a Viridiana Olvera, su maestra y directora de casting, quien la invitó a hacer la audición mientras estaban en una cafetería.

6. GANA UN PREMIO

Ana Valeria Becerril obtuvo el Premio Ariel a Mejor Revelación Femenina por su papel en “Las hijas de Abril”.

La histrionisa es muy activa en sus redes donde sube constantemente contenido (Foto: Ana Valeria Becerril / Instagram)

7. BREAK DE LA ACTUACIÓN

Para poder trabajar en la cinta de Michel Franco, Ana Valeria dejó un semestre su carrera de actuación en CasAzul, pero una vez terminado el proyecto regresó para terminar su licenciatura, a pesar de que algunas personas le aconsejaban enfocarse en su carrera y dejar los estudios.

8. TAMBIÉN HACE TEATRO

Ana Valeria actuó en obras teatrales como “El Rey Galaor”, “Rigoletto”, “Morir o no morir” y “Casa Calabaza”. Con esta última se presentó en la Ciudad de México en el Foro La Gruta.

Aquí tomándose una foto con un pañuelo en su cabeza (Foto: Ana Valeria Becerril / Instagram)

9. SUFRÍA Y HACÍA BULLYING EN LA ESCUELA

En una entrevista publicada en Glamour, la joven actriz reconoció que cuando estaba en el colegio sufrió a causa del bullying, no sólo como víctima, también como agresora. “Hubo una época en la que sí, me la pasaba mal en la escuela. Tenía alguien que me bulleaba, pero yo también tenía alguien con quien desquitarme, y yo en ese momento no supe cómo salir de esa dinámica”, comentó. Ahora reconoce que estuvo muy mal y lo mejor es recurrir a otros para pedir ayuda.

10. ¿ANA VALERIA BECERRIL TIENE PAREJA?

Sí. Ana Valeria Becerril tiene un romance con el también actor Leo Deluglio, desde hace más de dos años. Ambos comparten muchas cosas juntos como viajes.