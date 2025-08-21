La trágica noticia de la muerte del guitarrista y cofundador de Mastodon, Brent Hinds, dejó a la industria musical de luto que lamenta su partida. Los integrantes de la banda de metal expresaron su sentir a través de las redes sociales, al igual que sus millones de fanáticos. ¿De qué falleció? En esta nota, todo lo que se sabe.

“Estamos desconsolados, conmocionados y aún intentamos procesar la pérdida de esta fuerza creativa con quien compartimos tantos triunfos, hitos y la creación de música que ha conmovido a tantas personas. Nuestros corazones están con la familia, los amigos y los fans de Brent. En este momento, les pedimos que respeten la privacidad de todos en estos momentos difíciles”, escribieron en su cuenta de Instagram.

La imagen que subió la banda Mastodom tras el fallecimiento de su compañero (Foto: Brent Hinds / Instagram)

¿DE QUÉ MURIÓ BRENT HINDS?

Brend Hinds perdió la vida a los 51 años en un trágico accidente la noche del miércoles 20 de agosto cuando conducía su motocicleta, una Harley-Davidson, pero terminó chocando con un vehículo BMW que no le cedió el paso.

Según el informe policial, el ex guitarrista principal de la popular banda de heavy metal se trasladaba en dirección oeste cuando una camioneta al hacer un giro a la izquierda no le cedió el paso, por lo que terminaron colisionando.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:35 horas en la intersección de Memorial Drive y Boulevard, a donde llegó el examinador médico del condado de Fulton que lo declaró muerto, publica Rolling Stone.

Durante su presentación en Estocolmo, Suecia (Foto: Brent Hinds / Instagram)

¿QUIÉN FUE BRENT HINDS?

Brent Hinds fue conocido por haber cofundado la banda Mastodon en el año 2000 con el bajista Troy Sanders, el guitarrista Bill Kelliher y el baterista Brann Dailor.

La banda lanzó, hasta 2025, ocho álbumes y ganó un Grammy por su interpretación de “Sultan’s Curse” de su álbum de 2017 “Emperor of Sand”.

La banda había anunciado en marzo de este 2025 que sus integrantes tomaron la decisión de separarse, por lo que Hinds se despidió a inicios de este agosto.

Noticia en desarrollo...

Posando junto a su amada mascota (Foto: Brent Hinds / Instagram)

