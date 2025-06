El mundo de la música llora la partida de Brian Wilson, el cerebro melódico detrás de The Beach Boys, quien falleció a los 82 años. Su familia confirmó la noticia con una sentida publicación en redes sociales, acompañada de una fotografía que lo muestra sonriente, como si supiera que su música seguiría flotando en la brisa del océano Pacífico. “Nos faltan las palabras”, escribieron. El mundo perdió a un artista cuya sensibilidad musical tocó almas en varias generaciones.

DESDE PEQUEÑO TENÍA PASIÓN POR LA MÚSICA

Nacido en Inglewood, California, en 1942, Brian Wilson demostró desde niño un oído prodigioso para la melodía. Junto a sus hermanos Dennis y Carl, su primo Mike Love y su amigo Al Jardine, formó The Beach Boys a principios de los años 60, originalmente conocidos como los Pendletones. Su debut con “Surfin’ Safari” y el inmediato éxito de “Surfin’ USA” consolidaron el “sonido californiano”, una mezcla de armonías vocales, letras soleadas y espíritu juvenil que capturó la esencia de una época.

Pero Brian Wilson no era solo surf y tablas. Su ambición musical lo llevó a romper moldes con discos cada vez más complejos y profundos. “Pet Sounds” (1966), considerado uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos, fue su declaración artística más osada, llena de texturas sonoras y emociones desgarradoras. Y “Good Vibrations”, esa obra maestra ensamblada en cuatro estudios distintos, elevó al pop a un nivel casi sinfónico.

La familia del músico anunció su muerte el miércoles 11 de junio (Foto: AFP)

SIN EMBARGO, EL PRECIO DE SU GENIALIDAD FUE ALTO

Desde joven, Brian enfrentó una serie de crisis mentales y emocionales: la sordera en su oído derecho causada por el abuso físico de su padre, la presión de las giras, los excesos de los años 60 y una lucha interna que lo llevó a recluirse por años. En una entrevista, confesó que durante un tiempo se escondió del mundo, sumido en la vergüenza y el miedo escénico, refugiado en un piano colocado dentro de un arenero en su casa.

Su historia, sin embargo, es también una de resiliencia. Con la ayuda del psicólogo Eugene Landy, Wilson logró regresar parcialmente en los años 70 con el álbum “Love You” de The Beach Boys. Y aunque cayó nuevamente en la oscuridad, una segunda intervención lo ayudó a dejar atrás las adicciones, bajar de peso y recuperar parte de su confianza perdida. “Tuve que aprender a dejar atrás muchas cosas malas”, dijo alguna vez.

En los 90, resurgió como solista. Con su álbum “Smile” (2004), el artista completó por fin la obra que había abandonado en los años 60, y su versión fue aclamada por la crítica. A lo largo de los años, Wilson publicó álbumes, volvió a los escenarios y celebró momentos memorables como la gira por el 50 aniversario de The Beach Boys y su participación en los Grammy de 2012.

A los 19 años, Wilson, junto con sus hermanos Love y Jardine, formó los Beach Boys (Foto: Getty Images)

UNA CARRERA PLAGADA DE ÉXITOS

A lo largo de su carrera, recibió múltiples reconocimientos: nueve nominaciones al Grammy (ganó dos por sus trabajos en solitario), fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988 y recibió los honores del Kennedy Center en 2007. Su vida también fue retratada en la película “Love & Mercy” (2015) y en el documental “Long Promised Road” (2021), donde se exploró la compleja pero luminosa trayectoria del artista.

¿CÓMO FUE SU VIDA SENTIMENTAL?

En el terreno personal, Brian Wilson vivió dos matrimonios. Con su primera esposa, Marilyn Rovell, tuvo dos hijas: Carnie y Wendy, quienes se unieron a Chynna Phillips para formar el exitoso grupo Wilson Phillips en los años 80.

Con su segunda esposa, Melinda Ledbetter, adoptó cinco hijos más. Melinda, su compañera de vida durante casi tres décadas, falleció en enero de 2024. Poco después, la familia solicitó la tutela de Brian debido a un trastorno neurocognitivo grave.

Hoy, mientras los fanáticos en todo el mundo colocan discos de vinilo en sus tornamesas y entonan “Wouldn’t It Be Nice” o “God Only Knows”, queda claro que Brian Wilson no solo nos dio música. Nos ofreció una visión única de lo que significa ser humano: la lucha contra la oscuridad interna, el deseo de armonía y la necesidad de redención.

