¿Te imaginas a tres improvisadores ayudando en la captura de unos criminales peligrosos? Eso es lo que veremos en “Acto encubierto” (“Deep Cover”, en su idioma original), una película que no sólo nos presentará bastante acción, también mucha comedia; por lo tanto, si deseas pasar un par de horas siguiendo las aventuras de este trío, sigue leyendo esta nota para conocer más sobre esta producción

¿DE QUÉ TRATA “ACTO ENCUBIERTO”?

“Acto encubierto” nos presenta a una maestra de improvisación teatral que se cuestiona si aún podrá tener éxito. Cuando un policía encubierto le ofrece el papel de su vida, ella recluta a dos de sus alumnos para infiltrarse en una pandilla haciéndose pasar por criminales peligrosos. ¿Lograrán pasar desapercibidos o serán descubiertos?

Tres actores, una misión y muchos problemas, así es “Acto encubierto” (Foto: Metronome Film Company)

TRÁILER DE “ACTO ENCUBIERTO”

“Cuando la policía necesita ayuda, tres cómicos de improvisación profundizan en sus personajes… Si quieres sobrevivir, improvisa”, es la frase que se lee a lo largo del tráiler de casi dos minutos de “Acto encubierto”.

Los primeros momentos se ve a Kat, una profesora de improvisación, a la que invitan para que dé clases de comedia, por lo que tiene a su cargo algunos estudiantes. Cuando ella agradece al público que fue a ver el show que presentaron, conversa con un hombre que le dice: “Buscaba colaborar con alguien como tú”. Ella queda sorprendida, pues no sabe de quién se trata, pero de inmediato este se presenta como inspector de policía y le comenta que recurre a cómicos de improvisación para atrapar criminales.

“Acto encubierto” mezcla risas con adrenalina (Foto: Metronome Film Company)

Es así que se reúne con dos estudiantes a los que le ofrece 200 dólares cada uno para que le ayuden en su misión, no sin antes decirles: “Va a ser como una improvisación común y corriente y ante la duda…”, no dice más, pero se sobreentiende que deben seguir en sus papeles, algo que parece no salir bien los primeros instantes.

De esta forma logran meterse en una pandilla, pero se dan cuenta que sus vidas corren peligro. Sin embargo, los tres han logrado en dos días, lo que otros policías no pudieron en dos años, por lo que les dicen que no pueden salir de la operación. El tráiler termina con el trío frente a dos hombres que les mencionan: “Les dijo a los jefes que íbamos a detener a tres peces gordos, no unos payasos” y uno le contesta: “Ser payaso es un arte”. ¿En qué termina todo?

¿CUÁNDO SE ESTRENA Y CÓMO VER “ACTO ENCUBIERTO”?

La película “Acto encubierto” se estrena el 12 de junio de 2025 por Amazon Prime Video; por lo tanto, para disfrutar de este filme de una hora con 40 minutos deberás tener una suscripción a la plataforma de streaming.

Los tres improvisadores tratando de salir airosos de una situación complicada en “Acto encubierto” (Foto: Metronome Film Company)

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DEL ELENCO?

Bryce Dallas Howard como la profesora Kat

Orlando Bloom como Marlon

Nick Mohammed como Hugh

Sean Bean como el policía encubierto Billings

Paddy Considine como Fly

Sonoya Mizuno como Shosh

Ian McShane como Metcalfe

Ben Ashenden como Dawes

Alexander Owen como Beverley

Leart Dokle como Skender

Omid Djalili como Sagar

Nneka Okoye como K-Lash

Freya Parker como Harriet

Sophie Duker como Ellen

Susannah Fielding como Ruth

Ania Magliano como Siena

Assa Kanoute como Laura

Anthony Rotsa como Nico

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí