La cuenta regresiva terminó: la temporada 20 de “America’s Got Talent” llega a su esperada gran final. Como es tradición, millones de espectadores alrededor del país preparan sus rutinas para no perderse ni un segundo del espectáculo. Sin embargo, este año hay un cambio importante que todos los fans deben tener en cuenta.

FECHA Y HORARIO CONFIRMADO DE LA GRAN FINAL DE “AMERICA’S GOT TALENT 20″

La final se transmitirá en dos noches consecutivas, el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre, pero con un ajuste de horario: en lugar de comenzar a las 8:00 p.m. ET, como en temporadas pasadas, la gala de presentaciones arranca una hora más tarde, a las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT), por NBC. Antes de eso, a las 8:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (CT), se emitirá un nuevo episodio de “The Voice” temporada 28.

El martes 23 de septiembre será la gran vitrina de los finalistas. Diez actos se jugarán todo en el escenario: desde la potencia vocal de Jessica Sanchez y Jourdan Blue, hasta la creatividad aérea de Sirca Marea, pasando por la energía de los grupos de baile Team Recycled y LightWire. También estarán los raperos Mama Duke, Micah Palace y Chris Turner, junto al cantautor Steve Ray Ladson y el coro masculino Leo High School.

Ese mismo día, la votación quedará abierta desde las 6 p. m. (ET), incluso antes de que empiece la transmisión en vivo. Los seguidores podrán elegir a sus favoritos en NBC.com/AGTVote o mediante las aplicaciones oficiales de AGT y NBC. Cada usuario registrado tendrá hasta diez votos disponibles para apoyar a su artista preferido.

La vigésima temporada del concurso de talentos "America's Got Talent" se estrenó en NBC el 27 de mayo de 2025 (Foto: NBC)

ATENTO CON LO QUE SUCEDERÁ EL 24 DE SEPTIEMBRE

El miércoles 24 de septiembre la emoción continuará con una programación doble. Primero, a las 8:00 p.m. (ET) / 7:00 p.m. (CT), se transmitirá un resumen especial de una hora con lo mejor de la noche anterior, ideal para quienes no pudieron ver las presentaciones o quieran revivir los momentos clave. Aunque la votación ya estará cerrada, este espacio calentará motores para la revelación definitiva.

A las 9:00 p.m. (ET) / 8:00 p.m. (CT) llega el plato fuerte: la gran final en vivo. Además de la tensión por el resultado, el programa incluirá actuaciones de artistas invitados y de exparticipantes que regresan al escenario de AGT. Todo culminará con el anuncio del ganador, quien recibirá no solo un millón de dólares, sino también la oportunidad de convertirse en la nueva estrella del entretenimiento.

Y mientras los fans se preparan para descubrir quién será coronado en esta temporada 20, NBC ya piensa en lo que viene. Las audiciones para “America’s Got Talent 21″ están abiertas en agtauditions.com, donde los aspirantes pueden enviar sus videos o registrarse para una audición virtual. Porque aunque una historia está por cerrarse, otra está a punto de comenzar.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉Únete aquí.