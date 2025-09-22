La serie médica más comentada de NBC, “Brilliant Minds”, vuelve con una nueva entrega que promete emociones fuertes, nuevos casos neurológicos y más de un dilema humano. El Dr. Oliver Wolf y su equipo regresan al Bronx General Hospital para enfrentar situaciones que pondrán a prueba tanto la ciencia como la empatía. Los fans ya cuentan los días para volver a sumergirse en este universo donde la medicina se mezcla con las historias más profundas.

FECHA Y HORA DE CADA CAPÍTULO DE LA TEMPORADA 2 DE “BRILLIANT MINDS”

El calendario ya tiene tres días marcados en rojo. El primer episodio de la temporada 2 llegará el 22 de septiembre, seguido por el segundo el 29 de septiembre y el tercero el 6 de octubre.

A partir de ahí, NBC guarda silencio: el número total de episodios y las fechas del resto siguen siendo un secreto bien guardado, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores.

Cabe mencionar que el episodio 1 llevará por nombre “Phantom Hook”, mientras que el episodio 2, “The Contestant”, explorará la historia de un concursante de reality show que llega al hospital con un caso tan extraño como peligroso, al mismo tiempo que la Dra. Pierce enfrentará un desafío personal que podría cambiar su futuro. El episodio 3 aún no tiene título oficial, pero su estreno ya está programado.

La serie destaca los diversos casos médicos del Dr. Wolf, un neurólogo brillante pero excéntrico (Foto: NBC)

¿DE QUÉ TRATA “BRILLIANT MINDS“?

La serie está inspirada en el trabajo del neurólogo Oliver Sacks y nos presenta al Dr. Oliver Wolf, interpretado por Zachary Quinto, un médico brillante, excéntrico y profundamente humano. A través de él, el público se adentra en casos médicos inusuales que no solo desafían la lógica clínica, sino también la manera en que entendemos la mente y las emociones.

En esta temporada regresan actores como Tamberla Perry, Ashleigh LaThrop, Alex MacNicoll, Aury Krebs, Spence Moore II, Teddy Sears y Donna Murphy. A ellos se suman nuevas incorporaciones que darán un aire fresco a la serie: John Clarence Stewart, Brian Altemus, Al Calderon y la siempre magnética Bellamy Young.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LOS NUEVOS EPISODIOS DE “BRILLIANT MINDS”?

Los nuevos capítulos de “Brilliant Minds” se estrenarán los lunes a las 10:00 p.m. ET (Hora del Este) / 9:00 p.m. CT (Central Time) en NBC, y al día siguiente estarán disponibles en Peacock para verlos en streaming. Esta doble opción permite que tanto los fanáticos de la televisión en vivo como los que prefieren el contenido bajo demanda puedan seguir la historia sin perder detalle.

Para ver la serie en streaming, necesitas una cuenta en Peacock. El plan Premium, con anuncios, cuesta US$10.99 al mes o US$109.99 al año. Si prefieres una experiencia casi sin anuncios, puedes optar por Premium Plus, con un precio de US$16.99 al mes o US$169.99 al año. Además de “Brilliant Minds”, el catálogo incluye series, películas y deportes en vivo.

Con solo tres episodios fechados y muchos misterios por resolver, la segunda temporada de “Brilliant Minds” ya tiene a los fans especulando sobre los nuevos casos, las tensiones entre personajes y el futuro del Dr. Wolf.

