¿Qué pasaría si el maestro que te enseñara matemáticas o literatura fuera, en realidad, un ser todopoderoso con tentáculos y un plan para destruir el planeta? Esa es la premisa de “Assassination Classroom”, la franquicia de anime y manga creada por Yusei Matsui que, más de una década después de su debut, sigue cautivando a millones de fans alrededor del mundo. Tras el cierre del anime en 2016, parecía que la historia de Koro-sensei había llegado a su fin, pero ahora la Clase E volverá a reunirse en la pantalla grande con una propuesta completamente nueva.

FECHA DE ESTRENO DE LA NUEVA PELÍCULA DE “ASSASSINATION CLASSROOM”

La película titulada “Assassination Classroom The Movie: Everyone’s Time” llegará a los cines japoneses el 20 de marzo de 2026 , y promete ofrecer algo más que un simple recopilatorio de escenas clásicas.

"Assassination Classroom" regresará el año que viene y los fans están más emocionados que nunca (Foto: LERCHE)

A diferencia de otras adaptaciones cinematográficas de animes populares, esta cinta contará una historia totalmente original, expandiendo el universo de Koro-sensei y sus alumnos. Aún no está claro si la trama funcionará como secuela directa o si se situará dentro de los arcos ya conocidos, pero la emoción está garantizada.

El regreso de “Assassination Classroom” a la gran pantalla ha sido confirmado con el elenco original retomando sus papeles. Aunque todavía no hay noticias sobre su distribución en Norteamérica, la expectativa internacional es alta y todo apunta a que solo será cuestión de tiempo antes de que se anuncien fechas fuera de Japón. De hecho, el primer tráiler ya generó una oleada de entusiasmo entre los seguidores, que llevan años esperando este regreso.

¿QUÉ DIJO EL DIRECTOR DE LA NUEVA PELÍCULA DE "ASSASSINATION CLASSROOM”?

Masaki Kitamura, director de la nueva película, compartió su entusiasmo y dejó claro que su misión será rendir homenaje al trabajo original: “Me esforcé por preservar la atmósfera que el director Kishi tanto apreciaba, a la vez que le añadí una nueva dimensión y un impacto poderoso que es único en la versión cinematográfica”. Sus palabras dejan ver que no solo se trata de nostalgia, sino también de una oportunidad de renovar la saga con frescura y espectacularidad.

El guionista Makoto Uezu también se pronunció sobre su retorno, recordando lo especial que fue participar en el proyecto cuando apenas comenzaba su carrera. Para él, esta película es una especie de revancha creativa: “Han pasado diez años desde entonces, y sí, ¡voy a hacer esto y aquello también! Esta es una película que completará el anime “Assassination Classroom”. No se preocupen, ¡es un trabajo completamente nuevo!”. Su mensaje ha aumentado aún más las expectativas, pues muchos ven en esta cinta la posibilidad de cerrar cabos sueltos del anime.

La diseñadora de personajes Aya Hinoue, por su parte, definió la experiencia como una verdadera “reunión de exalumnos”. Y es que “Assassination Classroom” marcó a toda una generación de fans que vivieron el dilema de los estudiantes de la Clase E: ¿cómo lidiar con un maestro tan amenazante como entrañable? Para los seguidores de antaño, será la oportunidad de reencontrarse con Koro-sensei y sus alumnos; para los recién llegados, una puerta de entrada al universo shonen lleno de humor, acción y emoción.

