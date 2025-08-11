¡La querida Betty regresa a las pantallas! La temporada 2 de “Betty, la fea: La historia continúa” es uno de los lanzamientos más llamativos de Amazon Prime Video en agosto del 2025, por lo que es importante que conozcas exactamente cuándo, a qué hora y cómo ver los nuevos episodios de la serie colombiana. Así, si no te quieres perder la segunda entrega de la ficción, esta nota es para ti.

Vale precisar que la producción es la secuela directa de la clásica telenovela “Yo soy Betty, la fea” (1999) y tiene como protagonistas a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, nuevamente en los roles de Beatriz Pinzón Solano y Armando Mendoza.

En la temporada 2, Betty se enfrenta a decisiones que sacuden su presente y redefinen la historia de su familia.

Y es que, mientras intenta reconstruir su relación con su hija Mila y lidiar con la distancia emocional que crece entre ella y Armando, salen a la luz nuevos secretos que pondrán en peligro la estabilidad de todo lo que ella creía tener bajo control.

Por lo menos, así lo adelanta la sinopsis: “Celos, divisiones, encuentros, desencuentros, noviazgos rotos, nuevos noviazgos, amantes apasionados y hasta amores inesperados. ¿Armando y Betty se separan legalmente o seremos testigos de su amor inquebrantable? ¿Relaciones secretas? Las cosas en Ecomoda empeoran y la empresa queda dividida en dos: El team Betty y team Nacho; ¿Logrará la compañía seguir a flote?“.

A continuación, mira el tráiler de “Betty, la fea: La historia continúa 2”:

¿CUÁNDO SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La temporada 2 de la serie de Amazon Prime Video se estrena el viernes 15 de agosto del 2025, por lo que es una alternativa perfecta para arrancar tu fin de semana frente a la TV.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

Se espera que la segunda entrega de “Betty, la fea: La historia continúa” llegue a Amazon Prime Video desde las 12:00 a.m. de su día de lanzamiento.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “BETTY, LA FEA: LA HISTORIA CONTINÚA”?

La serie colombiana está producida por Estudios RCN para Amazon Prime Video.

Por lo tanto, para disfrutar de su temporada 2 sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa al famoso servicio de streaming.

El póster de la temporada 2 de la serie colombiana "Betty, la fea: la historia continúa" (Foto: Amazon Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí