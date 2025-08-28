“Bon appétit, majestad” se ha convertido en el nuevo fenómeno del K-drama en Netflix, conquistando a la audiencia con su historia de amor, viajes en el tiempo y exquisita cocina. Sin embargo, a pesar de su ascenso al Top 10 mundial, la producción no ha eludido un aluvión de críticas tras evidenciarse un error histórico en uno de sus episodios. Conoce de qué se trata.

La serie, que se estrenó el 23 de agosto, cuenta con 12 episodios, lanzando dos cada semana (sábados y domingos) hasta el 28 de septiembre. En el elenco cuenta con Im Yoon-ah (Girls’ Generation) y Lee Chae-min, así como grandes actores que destacan tanto en la intriga palaciega como en las secuencias culinarias y románticas.

EL ERROR EN ”BON APPÉTIT, MAJESTAD" QUE LOS FANS NO PERDONAN

Fanáticos y expertos de “Bon appétit, majestad” han sido especialmente duros al señalar la falta de rigurosidad al utilizar caracteres chinos inexactos en una bandera, algo que interrumpió la ambientación y arruinó la inmersión para más de un espectador.

Notaron que en una de las banderas del set en vez de escribir “太平聖代”, se leía “太平聖大” —usando 大, que significa “grande” en lugar de 代, que significa “era”. Así, la presencia errónea del carácter “大” en vez de “代” se convirtió lo que debía leerse como “un rey sabio crea una era de paz” en una frase discordante y sin el significado esperado.

Diversos usuarios en X tildaron a los responsables del drama coreano de descuidados y hasta “analfabetos”, lamentando que esta falla minara la credibilidad y la atmósfera histórica de la serie. La crítica apunta no solo al detalle lingüístico, sino a un mayor divorcio entre forma y fondo en los productos de época hechos para plataformas globales, cuyo público es cada vez más exigente con la precisión formal.

Pese al error histórico puntual, “Bon appétit, majestad” se consolida su puesto como una de las producciones más vistas y comentadas de la temporada.

Los actores Lee Chae-Min y Yoona lideran el elenco de la serie "Bon appétit, majestad" (Foto: tvN / Netflix)

¿DE QUÉ SE TRATA “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

La serie, protagonizada por Im Yoon-ah y Lee Chae-min, narra el viaje de Yeon Ji-yeong, una chef estrella Michelin de París que, tras un eclipse solar, aparece en la corte Joseon de hace 500 años. Allí, debe usar su talento culinario para sobrevivir y ganarse la confianza del frío y el imponente emperador Lee-heon.

Lee Chae-min y Yoon-ah en el póster de la serie "Bon appétit, majestad” (Foto: Netflix)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí