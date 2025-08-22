“Bon appétit, majestad” (en inglés: "Bon Appétit, Your Majesty“) es la serie coreana de Netflix que combina romance histórico, fantasía y gastronomía, por lo que se presenta como una interesante propuesta del catálogo de la famosa plataforma de streaming de la “N” roja. ¿Sabes exactamente de qué trata? Pues, en esta nota, te cuento cada uno de los detalles de debes saber sobre su premisa.

Vale precisar que la serie de Netflix está dirigida por Jang Tae Yoo y se basa en la novela web “Sobreviviendo como chef de Yeonsangun” de Park Guk-jae.

Además, en el detrás de cámaras, el show televisivo contó con la asesoría de chefs profesionales para crear los platos de fusión que aparecen en pantalla.

¿DE QUÉ TRATA “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

“Bon appétit, majestad” narra la historia de Yeon Ji-yeong (Im Yoon-ah), una talentosa chef que dirige un prestigioso restaurante parisino.

Resulta que su vida da un giro extraordinario cuando un misterioso eclipse solar la transporta 500 años atrás en el tiempo, directamente a la dinastía Joseon.

Entonces, en esta época histórica, nuestra protagonista debe enfrentarse al desafío más peligroso de toda su carrera: cocinar para Lee Heon (Lee Chae-min), el rey de Joseon.

Y es que este monarca posee un paladar extraordinariamente sensible, capaz de detectar hasta los más mínimos cambios en los sabores, por lo que cada comida se convierte en una cuestión de vida o muerte.

MIRA EL TRÁILER DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco principal de “Bon appétit, majestad”:

Im Yoon-ah como Yeon Ji-yeong , la chef moderna que debe adaptarse a las costumbres del pasado

, la chef moderna que debe adaptarse a las costumbres del pasado Lee Chae-min como el rey Lee Heon , un tirano temido pero con una sensibilidad culinaria incomparable

, un tirano temido pero con una sensibilidad culinaria incomparable Kang Han-na como Kang Mok-ju , una ambiciosa concubina real

, una ambiciosa concubina real Choi Gwi-hwa como el príncipe Je Seon , un miembro de la familia real que busca derrocar al rey y ascender al trono

, un miembro de la familia real que busca derrocar al rey y ascender al trono Yoon Seo-ah como Seo Gil-geum

Kim Kwang-kyu como Eom Bong-sik

Hong Jin-ki como Maeng Suk-soo

Kim Hyun-mok como Min Gae-deok

Jeong Gyu-su como Yoon Chun-sik

Oh Eui-shik como Im Song-jae/Do Seung-ji

¿CÓMO VER “BON APPÉTIT, MAJESTAD”?

“Bon appétit, majestad” se estrena en Netflix el sábado 23 de agosto del 2025.

Por lo tanto, para disfrutar cada uno de los 12 episodios de la serie, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de steaming.

El póster de "Bon appétit, majestad", serie coreana que explora géneros como la comedia, la fantasía y el romance (Foto: tvN / Netflix)

