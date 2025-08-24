Netflix vuelve a conquistar a los fans del K-drama con una propuesta fresca y original. Tras el éxito de la moderna historia culinaria “Tastefully Yours”, la plataforma de streaming presenta ahora un giro inesperado con “Bon Appétit, Su Majestad”, una comedia romántica histórica que promete enamorar tanto a los amantes de la cocina como a los seguidores de los dramas de época. La serie combina la intriga política de la corte real con un romance lleno de tensión, humor y sabor.
¿DE QUÉ TRATA LA SERIE “BON APPÉTIT, YOUR MAJESTY”?
Con el ingenioso lema “Una Chef. Un Tirano. Un Desastre Real”, la trama sigue a Yeon Ji-young (interpretada por la estrella Im Yoon-ah, mejor conocida como Yoona), una chef de talla mundial que, en plena competencia culinaria en Francia, es transportada misteriosamente al palacio real del temido Rey Yi Heon (Lee Chae-min). Entre sartenes y secretos palaciegos, Ji-young deberá encontrar la forma de sobrevivir en un mundo ajeno y peligroso, mientras intenta regresar a la seguridad de su tiempo.
La historia de “Bon Appétit, Su Majestad” se basa en la popular novela web “Surviving as Yeonsan-gun’s Chef”, escrita por Park Kook-jae. La dirección corre a cargo de Jang Tae-yoo, conocido por su habilidad para crear atmósferas envolventes en dramas históricos. Esta fusión entre literatura, historia y romance culinario convierte a la serie en una de las producciones más esperadas de la temporada.
El compromiso de Yoona con su papel ha sido notable. En una entrevista para Naver, la actriz confesó que pasó tres meses aprendiendo de chefs profesionales para dar realismo a su personaje. “Aprendí todo, desde el manejo de utensilios hasta procesos de cocción, y practiqué diferentes estilos de cocina. Gané más confianza y, en muchas escenas, me sorprendí pensando: ‘No puedo creer que pueda hacer esto’”, reveló la protagonista.
LA FECHA DE ESTRENO DE “BON APPÉTIT, YOUR MAJESTY”
En cuanto a su lanzamiento, Netflix y tvN ya confirmaron la fecha: “Bon Appétit, Su Majestad” se estrena el 23 de agosto de 2025. La serie tendrá un total de 12 episodios, cada uno con una duración aproximada de una hora. Esta dinámica permitirá a los espectadores sumergirse en la historia poco a poco, como si cada capítulo fuera un banquete preparado con detalle.
- Episodio 1 – Sábado 23 de agosto
- Episodio 2 – Domingo 24 de agosto
- Episodio 3 – Sábado 30 de agosto
- Episodio 4 – Domingo 31 de agosto
- Episodio 5 – Sábado 6 de septiembre
- Episodio 6 – Domingo 7 de septiembre
- Episodio 7 – Sábado 13 de septiembre
- Episodio 8 – Domingo 14 de septiembre
- Episodio 9 – Sábado 20 de septiembre
- Episodio 10 – Domingo 21 de septiembre
- Episodio 11 – Sábado 27 de septiembre
- Episodio 12 – Domingo 28 de septiembre
El reparto no se limita a Yoona y Lee Chae-min. El drama cuenta también con Kang Han-na en el papel de Kang Mok-ju, Choi Gwi-hwa como el príncipe Je Seon y Seo Yi-sook interpretando a la reina viuda. Este elenco de actores experimentados y carismáticos promete darle fuerza a las intrigas políticas y emocionales que rodean a los protagonistas.
Y para quienes no pueden esperar al estreno, ya está disponible el tráiler oficial de “Bon Appétit, Su Majestad”. En él se aprecia la mezcla de romance, comedia, tensión palaciega y el inconfundible toque culinario que distingue a esta producción. Con todos estos ingredientes, la serie se perfila como uno de los estrenos más sabrosos de Netflix en 2025.
