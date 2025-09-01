Si te atrapó “Bon Appétit, Su Majestad”, no eres el único. Este K-drama de fantasía y romance histórico ha conquistado a los fans de todo el mundo gracias a su mezcla única de viajes en el tiempo, pasiones prohibidas y gastronomía como puente cultural. La historia de Yeon Ji-yeong, una chef francesa que de repente se ve transportada a la dinastía Joseon, abre las puertas a un universo donde el amor y el destino se entrelazan en la corte real.

Protagonizada por Im Yoon-ah y Lee Chae-min, la serie despliega tensión palaciega, conspiraciones y un romance a fuego lento que late bajo los techos de los palacios de Joseon. Cada plato que prepara Ji-yeong no es solo comida: es una declaración de resiliencia, ingenio y un arma secreta para sobrevivir en un mundo gobernado por la tradición y la intriga.

Y si ya terminaste todos sus episodios, no te preocupes: hay mucho más contenido con la misma esencia esperando en Netflix.

K-DRAMAS PARECIDOS A “BON APPÉTIT, MAJESTAD” QUE NO TE PUEDES PERDER

1. “El afecto del rey”

Uno de los títulos más recomendados es “El afecto del rey”. Esta serie explora un amor imposible dentro de la realeza de Joseon, donde Park Eun-bin interpreta a Dam-yi, una mujer obligada a vivir disfrazada como príncipe heredero. Su vida se convierte en un delicado equilibrio entre secretos políticos, identidad oculta y un romance lleno de sacrificio. La serie deslumbra con su fotografía y se ha convertido en una de las historias más aclamadas del género.

2. “Señor Reina”

Si lo que te enganchó de “Bon Appétit, su Majestad” es el humor mezclado con la tensión histórica, entonces “Señor Reina” es tu próxima parada obligada. Con un protagonista que viaja en el tiempo y termina atrapado en el cuerpo de una reina, esta comedia llena de enredos palaciegos juega con el choque cultural y temporal. Entre carcajadas y conspiraciones, también brilla un romance inesperado que equilibra drama y ternura.

3. “Goo Hae-Ryung, la historiadora novata”

Otro drama imperdible es “Goo Hae-Ryung, la historiadora novata”. Aquí la protagonista desafía las normas de su época al convertirse en historiadora real en una corte que desprecia las aspiraciones femeninas. Su relación con el reservado Príncipe Dowon se desarrolla de forma entrañable, en medio de tensiones políticas y debates sobre el poder de la palabra escrita. Es una historia fresca y poderosa para quienes buscan heroínas decididas en mundos dominados por los hombres.

4. “Alquimia de almas”

En un terreno más oscuro y mágico se encuentra “Alquimia de almas”, una serie que combina hechicería prohibida, cambios de cuerpos y romances que desafían la muerte misma. La tensión entre Nak-su y Jang Uk, marcada por secretos, batallas y traiciones, atrapa a quienes aman las tramas cargadas de misterio y acción sobrenatural. Su mezcla de fantasía y emoción la hace perfecta para los que disfrutaron la parte fantástica de “Bon Appétit, Su Majestad”.

5. “Mr. Sunshine”

Si prefieres historias épicas con trasfondo histórico más cercano a la era moderna, “Mr. Sunshine” ofrece un viaje inolvidable. Ambientada en la Corea de principios del siglo XX, la serie narra la vida de Eugene Choi, un hombre que regresa de Estados Unidos convertido en oficial, solo para enamorarse de una noble patriota. Intrigas políticas, traiciones y un amor imposible se cruzan en una trama que emociona tanto como conmueve.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí.