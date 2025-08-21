“Caerás”, el thriller erótico alemán de Netflix, que fue filmado en la reluciente Mallorca, combina romance, deseo y peligro. Dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt, la película reúne un elenco internacional que te invitamos a conocer en esta nota.
La producción de Wiedemann & Berg Film, famosa por “Crooks” y “60 Minutes”, refuerza con “Fall for Me” su liderazgo en el género de los thrillers de alto voltaje emocional, apostando esta vez por el suspense psicológico y el erotismo.
¿DE QUÉ TRATA “CAERÁS”?
La trama sigue a Lilli (Svenja Jung), quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria. Al llegar, descubre que se ha comprometido inesperadamente con un francés llamado Manu, con quien planea abrir un lujoso B&B. Lilli empieza a desconfiar del nuevo integrante de la familia. Todo cambia cuando conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, con quien conecta inmediatamente. Lo que inicia como un romance ardiente pronto se convierte en un peligroso juego de traiciones y secretos ocultos tras la aparente idílica atmósfera de la isla.
¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CAERÁS”?
A continuación, conoce a los personajes y quiénes los interpretan en esta trama llena de estafas, manipulación y deseo:
1. Svenja Jung como Lilli Funke
Tras crecer como tutora legal de su hermana tras la muerte de su madre, Lilli es racional, exigente y poco dada a las aventuras… hasta que conoce a Tom y se ve arrastrada a una trama peligrosa con fondo pasional. Jung es reconocida por “La Emperatriz”, “Dark” y “Crooks”.
2. Theo Trebs como Tom Sommer
Trebs interpreta al gerente de un club nocturno y estafador profesional, Tom es uno de los muchos jóvenes manipulados por el magnate Nick. Aunque opera en el límite de la moral, su conexión genuina con Lilli lo conduce a decisiones inesperadas. Trebs es conocido por “The White Ribbon” y “Rammbock”.
3. Tijan Marei interpreta a Valeria
Interpreta a la hermana menor de Lilli, una mujer ingenua y emocionalmente impulsiva. Se compromete con el poco confiable Manu, lo que la vuelve blanco fácil de conspiraciones. Marei ha actuado en “Ellas Baby” y “The Privilege”.
4. Lucía Barrado como Girasol
Esposa de Nick y entrenadora de jóvenes estafadores en la isla. Su personaje está marcado por la manipulación y el poder ejercido sobre otras mujeres, sumando tintes polémicos al argumento.
5. Thomas Kretschmann es Nick Ulterwalt
Un magnate inmobiliario, astuto y sin escrúpulos, que teje la red criminal detrás de las trampas de Mallorca. Kretschmann ha participado en “King Kong” y Múltiples thrillers internacionales.
6. Victor Meutelet como Manu
Es el prometido de Valeria y otro de los agentes de Nick, especializados en seducción y engaños.
7. Antje Traue como Bea
Es una antigua víctima de Manu y pieza clave para el giro trágico del argumento. Traue es recordada por su papel en “Man of Steel”.
Personajes secundarios de “Fall for Me”
El elenco se completa con:
- Fala Chen
- Adrienne Lau
- Deanie Ip
- Jason Tobin
- Anton Kostov
- Félix Maestro
¿CÓMO VER LA PELICULA “CAERÁS”?
Si quieres ver la erótica película alemana, que se estrenó el 21 de agosto de 2025 en todo el mundo, debes estar suscrito a Netflix.
