Svenja Jung y Theo Trebs protagonizan el thriller erótico alemán "Caerás"
Sileña Cisneros
que fue filmado en la reluciente Mallorca, combina romance, deseo y peligro. Dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt, la película reúne un elenco internacional que te invitamos a conocer en esta nota.

La producción de Wiedemann & Berg Film, famosa por “Crooks” y “60 Minutes”, refuerza con “Fall for Me” su liderazgo en el género de los thrillers de alto voltaje emocional, apostando esta vez por el suspense psicológico y el erotismo.

¿DE QUÉ TRATA “CAERÁS”?

La trama sigue a Lilli (Svenja Jung), quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria. Al llegar, descubre que se ha comprometido inesperadamente con un francés llamado Manu, con quien planea abrir un lujoso B&B. Lilli empieza a desconfiar del nuevo integrante de la familia. Todo cambia cuando conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, con quien conecta inmediatamente. Lo que inicia como un romance ardiente pronto se convierte en un peligroso juego de traiciones y secretos ocultos tras la aparente idílica atmósfera de la isla.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CAERÁS”?

A continuación, conoce a los personajes y quiénes los interpretan en esta trama llena de estafas, manipulación y deseo:

1. Svenja Jung como Lilli Funke

Tras crecer como tutora legal de su hermana tras la muerte de su madre, Lilli es racional, exigente y poco dada a las aventuras… hasta que conoce a Tom y se ve arrastrada a una trama peligrosa con fondo pasional. Jung es reconocida por “La Emperatriz”, “Dark” y “Crooks”.

Svenja Jung es Lili en el tráiler erótico alemán "Caerás"
2. Theo Trebs como Tom Sommer

Trebs interpreta al gerente de un club nocturno y estafador profesional, Tom es uno de los muchos jóvenes manipulados por el magnate Nick. Aunque opera en el límite de la moral, su conexión genuina con Lilli lo conduce a decisiones inesperadas. Trebs es conocido por “The White Ribbon” y “Rammbock”.

Theo Trebs es el protagonista del tráiler erótico alemán "Caerás"
3. Tijan Marei interpreta a Valeria

Interpreta a la hermana menor de Lilli, una mujer ingenua y emocionalmente impulsiva. Se compromete con el poco confiable Manu, lo que la vuelve blanco fácil de conspiraciones. Marei ha actuado en “Ellas Baby” y “The Privilege”.

Tijan Marei será Valeria, la hermana de Lili, en la película "Caerás"
4. Lucía Barrado como Girasol

Esposa de Nick y entrenadora de jóvenes estafadores en la isla. Su personaje está marcado por la manipulación y el poder ejercido sobre otras mujeres, sumando tintes polémicos al argumento.

Lucía Barrado inrerpreta a Girasol, la esposa del magante inmobiliario Nick
5. Thomas Kretschmann es Nick Ulterwalt

Un magnate inmobiliario, astuto y sin escrúpulos, que teje la red criminal detrás de las trampas de Mallorca. Kretschmann ha participado en “King Kong” y Múltiples thrillers internacionales.

Nick Ulterwalt es encarnado por Thomas Kretschmann en la película "Caerás"
6. Victor Meutelet como Manu

Es el prometido de Valeria y otro de los agentes de Nick, especializados en seducción y engaños.

Victor Meutelet es Manu el novio de Bea, en "Caerás"
7. Antje Traue como Bea

Es una antigua víctima de Manu y pieza clave para el giro trágico del argumento. Traue es recordada por su papel en “Man of Steel”.

Antje Traue será Bea y tendrá un papel clave en "Caerás"
Personajes secundarios de “Fall for Me”

El elenco se completa con:

  • Fala Chen
  • Adrienne Lau
  • Deanie Ip
  • Jason Tobin
  • Anton Kostov
  • Félix Maestro

¿CÓMO VER LA PELICULA “CAERÁS”?

Si quieres ver la erótica película alemana, que se estrenó el 21 de agosto de 2025 en todo el mundo, debes estar suscrito a Netflix.

Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

