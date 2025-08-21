“Caerás”, el thriller erótico alemán de Netflix, que fue filmado en la reluciente Mallorca, combina romance, deseo y peligro. Dirigida por Sherry Hormann y escrita por Stefanie Sycholt, la película reúne un elenco internacional que te invitamos a conocer en esta nota.

La producción de Wiedemann & Berg Film, famosa por “Crooks” y “60 Minutes”, refuerza con “Fall for Me” su liderazgo en el género de los thrillers de alto voltaje emocional, apostando esta vez por el suspense psicológico y el erotismo.

¿DE QUÉ TRATA “CAERÁS”?

La trama sigue a Lilli (Svenja Jung), quien viaja a Mallorca para visitar a su hermana Valeria. Al llegar, descubre que se ha comprometido inesperadamente con un francés llamado Manu, con quien planea abrir un lujoso B&B. Lilli empieza a desconfiar del nuevo integrante de la familia. Todo cambia cuando conoce a Tom (Theo Trebs), el gerente de un club nocturno, con quien conecta inmediatamente. Lo que inicia como un romance ardiente pronto se convierte en un peligroso juego de traiciones y secretos ocultos tras la aparente idílica atmósfera de la isla.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “CAERÁS”?

A continuación, conoce a los personajes y quiénes los interpretan en esta trama llena de estafas, manipulación y deseo:

1. Svenja Jung como Lilli Funke

Tras crecer como tutora legal de su hermana tras la muerte de su madre, Lilli es racional, exigente y poco dada a las aventuras… hasta que conoce a Tom y se ve arrastrada a una trama peligrosa con fondo pasional. Jung es reconocida por “La Emperatriz”, “Dark” y “Crooks”.

Svenja Jung es Lili en el tráiler erótico alemán "Caerás" (Foto: Netflix)

2. Theo Trebs como Tom Sommer

Trebs interpreta al gerente de un club nocturno y estafador profesional, Tom es uno de los muchos jóvenes manipulados por el magnate Nick. Aunque opera en el límite de la moral, su conexión genuina con Lilli lo conduce a decisiones inesperadas. Trebs es conocido por “The White Ribbon” y “Rammbock”.

Theo Trebs es el protagonista del tráiler erótico alemán "Caerás" (Foto: Netflix)

3. Tijan Marei interpreta a Valeria

Interpreta a la hermana menor de Lilli, una mujer ingenua y emocionalmente impulsiva. Se compromete con el poco confiable Manu, lo que la vuelve blanco fácil de conspiraciones. Marei ha actuado en “Ellas Baby” y “The Privilege”.

Tijan Marei será Valeria, la hermana de Lili, en la película "Caerás" (Foto: Netflix)

4. Lucía Barrado como Girasol

Esposa de Nick y entrenadora de jóvenes estafadores en la isla. Su personaje está marcado por la manipulación y el poder ejercido sobre otras mujeres, sumando tintes polémicos al argumento.

Lucía Barrado inrerpreta a Girasol, la esposa del magante inmobiliario Nick (Foto: Netflix)

5. Thomas Kretschmann es Nick Ulterwalt

Un magnate inmobiliario, astuto y sin escrúpulos, que teje la red criminal detrás de las trampas de Mallorca. Kretschmann ha participado en “King Kong” y Múltiples thrillers internacionales.

Nick Ulterwalt es encarnado por Thomas Kretschmann en la película "Caerás" (Foto: Netflix)

6. Victor Meutelet como Manu

Es el prometido de Valeria y otro de los agentes de Nick, especializados en seducción y engaños.

Victor Meutelet es Manu el novio de Bea, en "Caerás" (Foto: Netflix)

7. Antje Traue como Bea

Es una antigua víctima de Manu y pieza clave para el giro trágico del argumento. Traue es recordada por su papel en “Man of Steel”.

Antje Traue será Bea y tendrá un papel clave en "Caerás" (Foto: Netflix)

Personajes secundarios de “Fall for Me”

El elenco se completa con:

Fala Chen

Adrienne Lau

Deanie Ip

Jason Tobin

Anton Kostov

Félix Maestro

¿CÓMO VER LA PELICULA “CAERÁS”?

Si quieres ver la erótica película alemana, que se estrenó el 21 de agosto de 2025 en todo el mundo, debes estar suscrito a Netflix.

