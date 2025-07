CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Dirigida por Cenk Ertürk, “Cartas desde el pasado” (“Letters from the Past” en inglés y “Gelecege Mektuplar” en su idioma original) es una serie turca de Netflix que narra la historia de Elif Ayar (Günes Sensoy), una joven que tras la crisis de salud de su madre descubre unas cartas de la época en que Fatma (Ipek Türktan) era maestra. Al leer una carta dirigida a ella, descubre que Fatma no es su verdadera madre y que una de sus estudiantes la dejó a su cuidado. Mientras la mujer que padece Alzheimer está en el hospital, Elif decide investigar su verdadero origen. ¿Quién es su madre biológica? ¿Quién es su padre?

El drama creado por Rana Denizer muestra escenas del presente en el que Elif busca a su verdadera madre con secuencias del pasado, del 2003, cuando los protagonistas estaban en la escuela y eran parte del Club de literatura: Seda Karasalilhi, Mert Tezvar, Zuhal Tunali, Banu Toker y Murat.

Convencida de que su madre es Seda, Elif busca la casa de la familia Karasalilhi y se escabulle en una celebración. Habla con una mujer y le entrega la carta, pero no se trata de Seda sino de su hermana Pelin, quien está casada con Tufan Sahin. Esa carta revela varios secretos del pasado y pone fin a ese matrimonio.

En la serie "Cartas desde el pasado", Elif (Güneş Şensoy) está resuelta a encontrar a su madre bilógica después de leer las cartas que su madre guardaba (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “CARTAS DESDE EL PASADO”?

“Cartas desde el pasado” deja pistas que señalan a cada uno de los protagonistas como los posibles padres de Elif. La primera opción parece Seda, ya que vomita y se siente mal, además tiene un romance secreto con el prometido de su hermana, Tufan. Sin embargo, sus síntomas se debían a las drogas que estaba consumiendo para lidiar con el dolor de ver al hombre que amaba con otra.

Más tarde, se revela que Seda murió cuando estaba en la escuela debido a una sobredosis. Su fallecimiento afectó mucho a sus compañeros, sobre todo a su mejor amiga Banu y a su exnovio Mert. Aunque Zuhal peleaba con ella por el amor de Mert, también lamentó su muerte y denunció al hombre que le vendía las drogas.

Mientras la escuela organiza un reunión de exalumnos para otorgar un premio a Zuhal, quien ahora es una famosa influencer, Elif la busca para descubrir si ella es su madre. La influencer descarta esa posibilidad, pero dice algunas mentiras que hacen sospechas a la joven.

En la serie turca de Netflix, primero se da a entender que Zuhal tenía una relación con el Levent, el encargado de la cafetería y dealer de la escuela. Pero luego se revela que en realidad era hermano de Zuhal, quien fingía provenir de una familia adinerada para esconder su origen humilde. Cansada de cargar con él, lo denuncia por la muerte de Seda y la agresión a Mert, quien quedó con una lesión permanente en la pierna.

¿Banu podría ser la madre de Elif? La protagonista de “Cartas desde el pasado” lo logra ubicarla, pero Banu le revela a Zuhal que se está separando de su esposo Sami Martas porque ella es infértil. Aparentemente, eso la descarta como posible madre de Elif, pero más tarde se revela que es una mentira que su exesposo la obligó a decir para ocultar que él no puede tener hijos. Por otro lado, Banu siempre ha estado enamorada de Mert y a pesar de sus maltratos en la escuela acepta encontrarse con él cuando vuelve a Estambul.

Elif Ayar (Günes Sensoy) cree que Zuhal es su verdadera madre en la serie turca "Cartas desde el pasado" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “CARTAS DESDE EL PASADO”?

¿Quién es la verdadera madre de Elif?

Elif está convencida de que Zahul y Levent son sus padres, pero se comprende que está equivocada cuando la influencer le cuenta que el hombre que recién salió de prisión es su hermano. Durante una visita a Fatma en el hospital, Elif conoce a Murat, quien quería saber de su antigua maestra. Parece que existe buena química entre ellos. ¿Podría ser su padre?

Después de que Levent se disculpa con Zuhal, le recuerda que él es su única familia. Estas palabras remueven algo en Zuhal, quien decide confesarle a Elif que es su madre. Pero la historia que le cuenta es una mentira, ya que en el sexto episodio de “Cartas desde el pasado”, se revela que la madre de Elif es Banu.

Cuando Zuhal los reúne para cenar, la verdad resurge y su imperdonable mentira queda al descubierto. No obstante, Zuhal continúa con su mentira e invita a Elif a mudarse a su departamento. Elif también conoce la verdad, pero quiere ver hasta dónde puede llevar la influencer con sus mentiras. Zuhal nunca ha tenido una familia y ve en Elif la oportunidad para formar una.

Al final de “Cartas desde el pasado”, Elif reúne a ambas mujeres en un restaurante y las confronta. Elif aclara que aunque ya conoce su origen, su única madre es Fatma. Banu empieza una relación con Mert. Murat intenta recuperar a su pequeño hijo.

Elif Ayar (Günes Sensoy) confronta a Banu y Zuhal al final de la serie turca "Cartas desde el pasado" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “CARTAS DESDE EL PASADO”?

“Cartas desde el pasado” está disponible en Netflix desde el 23 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie turca solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

