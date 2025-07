CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Basada en la novela cumbre de Laura Restrepo, “Delirio” es una serie colombiana de Netflix que narra la historia de Fernando Aguilar (Juan Pablo Raba), un profesor universitario que tras regresar de un viaje con sus hijos, encuentra a su joven esposa con una crisis nerviosa que le impide recordar nada. Aunque no entiende lo que sucede con la mujer que ama, Agustina Londoño (Estefanía Piñeres), desea recuperarla, así que empieza a averiguar lo que ocurrió ese fin de semana e investigar el pasado de su esposa. En el proceso descubre los traumas del pasado familiar que la llevaron a la locura. ¿Qué le sucedió?

El drama dirigido por Julio Jorquera y Rafael Martínez empieza con el primer encuentro de Agustina y Aguilar, quienes viven un apasionado romance hasta que finalmente deciden casarse y formar una familia. A pesar de que han enfrentado algunos episodios complicados, la pareja tiene un matrimonio feliz hasta que el pasado de Agustina los alcanza y amenaza con destruir su relación.

Después de recibir un mensaje de un hombre que le informa que su mujer está en un hotel, Aguilar sale a buscarle, pero se encuentra con alguien en shock. Aunque no puede dejar de pensar en la posibilidad de que su esposa lo traicionó, se enfoca en ayudarla a recuperarse. Renuncia a su trabajo en la universidad para dedicarse a cuidarla, la lleva a un psiquiátrico e intenta averiguar más el hotel, pero no consigue nada hasta que un familiar de Agustina se presenta en su puerta y empieza a desenredar una madeja de hilo.

Fernando Aguilar (Juan Pablo Raba) encuentra a su esposa Agustina Londoño (Estefanía Piñeres) en un hotel en la serie colombiana “Delirio” (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DELIRIO”?

Los secretos de la familia de Agustina

“Delirio” mezcla el pasado y el presente para narrar la historia de Agustina y lo que desencadenó que perdiera la cordura. Personajes como Sofía Portulinus (Cristina Campuzano), quien se presenta en casa de Aguilar para cuidar a su sobrina, también ayudan a revelar los secretos que esconde la familia Londoño.

Sofía explica que todo empezó con su padre, Nicolás Portulinus, un pianista francés que llegó a Colombia y formó una familia. El músico vivía atormentado por la tinnitus que sufría y que lo hacía escuchar ruidos extraños que le impedían crear, además tenía un romance con uno de sus alumnos. Su esposa estaba al tanto de su homosexualidad, pero no prefería guardar las apariencias.

Por eso, cuando Nicolás se suicidó, decidió ocultar su muerte y contarle al mundo que su esposo regresó a Francia. Mientras Sofía la cuestionaba por ocultar la verdad, su otra hija, Eugenia (Paola Turbay), aceptó la mentira como la única verdad. Desde ese momento, se acostumbró a mentir y ocultar todo para mantener la reputación de la familia, algo que más tarde replicó en su matrimonio con Carlos Londoño (Salvador del Solar).

Debido a que Eugenia sufrió una crisis y pasaba la mayor parte del día bebiendo vino y tomando pastillas, su hermana Sofía se mudó a su casa para ayudarla. Era Sofía quien se encargaba de cuidar a los hijos de su hermana: Joaquín, Agustina y Carlos Vicente. Además de encargarse de la casa, también se involucró con Carlos. Cuando se lo confesó a Eugenia, ella prefirió ignorarla y le pidió que se quedará. Así vivieron por años, hasta que Carlos golpeó a su hijo Vicente por ser gay y este intentó exponer la aventura de su padre. Sin embargo, Eugenia se las ingenió para ocultarlo y seguir como si nada. Vicente prefirió marcharse y su tía lo acompañó.

Agustina y “Midas”

Tras la partida de Vicente, la vida de los Londoño empezó a desmoronarse, principalmente, la de Agustina. No obstante, la llegada de Fredy “El Midas” Rodriguez (Juan Pablo Urrego) le hizo recuperar la ilusión. De hecho, cuando estaba con él no veía cosas y tenía alucinaciones. Sin embargo, su madre se opuso a esa relación debido a la condición humilde de Fredy.

Para tener un lugar entre los ricos, Fredy empezó a realizar negocios ilegales y se convirtió en Midas. Aunque hizo negocios con los Londoño y Joaquin lo consideraba su amigo, no era aceptado en el círculo de esa familia. Mentiras Fredy se dedicó a conseguir más y más dinero, la protagonista de “Delirio” comenzó a autodestruirse bebiendo y consumiendo las pastillas de su madre.

Cuando Agustina y “Midas” finalmente empezaron una relación todo mejoró para los dos, pero la felicidad duró muy poco. Agustina quedó embarazada y su madre la llevó a Estados Unidos para que se realice un aborto. Años después, Agustina decidió alejarse de su familia y tras conocer a Aguilar inició una nueva vida. En tanto, Midas continuó trabajando para el cartel de Medellín y cometió otros delitos.

El amor de Agustina Londoño (Estefanía Piñeres) y Fredy “El Midas” Rodriguez (Juan Pablo Urrego) no puede ser en la serie colombiana "Delirio" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DELIRIO”?

¿Por qué Agustina sufrió una crisis mental?

Desde su infancia a Agustina le enseñaron a guardar silencio y ocultar secretos, como si al no mencionarlos no existieran. Su familia vivía de las apariencias y ella se sentía atrapada en una mentira. La familia que debía protegerla le quitó todo lo que amaba, a su hermano Vicente y al bebé de su primer amor. Cuando pudo decidió escapar de su pasado y no volver jamás.

Pero los fantasmas de su pasado nunca dejaron de perseguirla. Incluso cuando perdió al bebé que esperaba con Aguilar, se negó a compartir el dolor con su esposo. Prefirió reprimir su dolor y enfocarse en su arte. Pero llegó un punto en que sus fantasmas gritaron más fuerte y todo lo que reprimió por años salió a flote.

Mientras Aguilar se fue de paseó con sus hijos, Agustina recibió la llamada de su madre, quien la invitaba a su fiesta de cumpleaños. La protagonista de “Delirio” viaja a la finca de su familia y empieza a recordar todo lo que ha intentado olvidar por años, incluso vuelve a tener alucinaciones.

Después de una redada, Midas también llega a la finca, ya que Joaquín le ofrece un lugar donde esconderse. El reencuentro con su primer amor también mueve cosas en el interior de Agustina, quien finalmente estalla durante el discurso de su hermano. En presencia de todos los invitados revela todos los secretos de su familia y destruye la imagen de la familia perfecta. En venganza, Joaquín la llama loca y le recuerda la pérdida de sus bebés. Eso desata la crisis de la protagonista.

¿Qué pasó con Agustina y Aguilar?

Al verla en ese estado, Midas lleva a Agustina a la ciudad y la cuida en un hotel, donde se vuelve a confesar su amor y se disculpa por no preocuparse por su salud mental. Debido a que la policía lo busca, no puede quedarse mucho tiempo, así que le ordena a uno de sus empleados que se encargue de localizar a Aguilar.

A pesar de las cosas que ha descubierto de su esposa, Aguilar sigue a su lado. Por supuesto, tiene celos de Midas, pero no abandona a la mujer que ama. Sin embargo, una noche ella pierde el control y le grita que se largue. Cuando él realmente se va, Agustina recupera la cordura y sale a buscarlo. Le cuenta lo que pasó antes de su crisis y le pide que busque a Fredy para que aclare sus dudas.

Al final de “Delirio”, Fernando Aguilar localiza a Fredy en su antiguo barrio, pero solo intercambian algunas palabras, las suficientes para que el profesor comprenda que su esposa la ama. Vuelve con ella y acepta reconstruir su matrimonio. Aunque Midas le dijo que lo buscara cuando quisiera, Agustina escogió quedarse con Aguilar porque con él puede ser feliz. Mientras Aguilar es distinto a la familia con la que creció y la que detesta, Midas se convirtió alguien capaz de destruir a inocentes por conseguir lo que desea.

Al final de la serie colombiana “Delirio”, Agustina (Estefanía Piñeres) comprende que perdió la cordura debido a los fantasmas de su pasado (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “DELIRIO”?

“Delirio” está disponible en Netflix desde el 18 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la nueva serie colombiana solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

