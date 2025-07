CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Mark L. Smith y Elle Smith, “Indomable” (“Untamed” en su idioma original) es una miniserie de Netflix que sigue a Kyle Turner (Eric Bana), un agente especial del Servicio de Parques Nacionales que se dedica a imponer la ley humana a la naturaleza salvaje, mientras investiga la brutal muerte de una joven no identificada que cayó desde la cima de El Capitán, la formación rocosa de 914 metros de altura que domina Yosemite. ¿Qué sucedió con ella realmente? ¿Qué secretos se esconden detrás de su muerte?

En el thriller de suspense dirigido por Neasa Hardiman y Nick Murphy, tras la aparición del cuerpo, el agente especial Turner sospecha que no fue un accidente y que la verdad se esconde en lo profundo de Yosemite. Aunque Kyle prefiere trabajar solo, se ve obligado a recibir el apoyo de Naya Vásquez (Lily Santiago), exagente del Departamento de Policía de Los Ángeles y ahora guardabosques novata.

Turner y su nueva compañera descubren las primeras pistas tras seguir el recorrido que hizo la víctima antes de llegar a la cima de El Capitán. La NN no fue perseguida por los animales del Parque Nacional de Yosemite, escaba de alguien más, alguien que le disparó en la pierna. A pesar de que sus superiores lo presionan para resolver el caso, ya que no pudo hacerlo hace seis años cuando Sean Sanderson desapareció, el protagonista de “Indomable” se niega a compartir información antes de confirmar sus sospechas.

Kyle Turner (Eric Bana) debe trabajar junto a Naya Vasquez (Lily Santiago) en un nuevo caso en la serie "Indomable" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “INDOMABLE”?

Vásquez descubre que la víctima es Lucy Cook, quien desapareció cuando era pequeña. Se trata de un caso que Turner investigó en el pasado. En su momento, pensó que el culpable fue el padre de la pequeña. Tras descubrir que Lucy no murió, al menos no cuando era una niña, se siente culpable por no descubrir la verdad, ya que Rory fue asesinado en una pelea de bar porque lo creen culpable de lastimar a su propia hija.

La muerte de Lucy no solo se conecta con ese viejo caso que ha perseguido a Turner por años, también está relacionado con la una red de narcotráfico. Cuando Kyle interroga a los ocupantes ilegales, ellos se niegan a responder, pero el agente de ISB le tiende una trampa a uno de ellos y consigue que los lleve hasta su escondite en las minas. Aunque llegan al lugar, una explosión complica las cosas.

Mientras investigan este caso que esconde varios secretos, Turner y Vásquez lidian con sus problemas personales. Esta última llegó a Yosemite tras escapar de su esposo abusivo. A pesar de que tiene una orden de restricción, el también policía no deja de acosarla. Una noche se presenta en casa de Naya y la amenaza con quitarle a su hijo si no declara a su favor en el caso por el que perdió su licencia.

Por su parte, Turner lidia con el dolor de perder a su hijo Caleb y la culpa por no poder protegerlo. El pequeño desapareció en el bosque y fue asesinado por un misterioso hombre. Tras la muerte de Caleb, Kyle se separó de su esposa Jill (Rosemary DeWitt) y empezó a beber. Se niega a abandonar Yosemite para no abandonar el recuerdo de su hijo, a quien aún se imagina.

Además, la familia de Sean Sanderson presentó una demanda por homicidio culposo en contra del Parque. Una abogada investiga si Turner realizó un buen trabajo o cometió algunos errores debido a que la muerte de su hijo era reciente. La abogada incluso busca el testimonio de Jill.

Jill Bodwin (Rosemarie DeWitt) le pagó Shane para matar al asesino de su hijo Caleb en la serie "Indomable" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “INDOMABLE”?

¿Quién asesinó a Caleb?

En los primeros episodios de “Untamed” queda claro que Turner no tiene una buena relación con Shane Maguire (Wilson Bethel), el oficial de gestión de vida silvestre del parque. Pero no solo porque resulta implicado en el caso de narcotráfico, todo parece indicar que existe una historia previa y que también involucra a Jill. ¿Fueron amantes?

Aunque esa parece la primera impresión, en realidad se trata de algo más siniestro. Maguire descubrió al asesino de Caleb gracias a las cámaras que colocó en el bosque. Al enterarse de que Sean Sanderson lastimó a su hijo, Kyle buscó más pruebas en su contra para llevarlo ante la justicia, pero eso no era suficiente para Jill, así que le pagó a Shane para asesinar al monstruo que asesinó a Caleb. De hecho esa fue la razón por la que la pareja se separó.

Turner guardó silenció por años, pero le advirtió a Jill que tras capturar a Shane este podría revelar su secreto. No obstante, durante la persecución, Maguire es asesinado por Vásquez, quien intentaba defender a Kyle.

¿Qué pasó realmente con Lucy?

A pesar de que se establece que Lucy estaba involucrada con el grupo de narcotraficantes y que pudo ser asesinada por traicionarlos, Turner está seguro de que el caso esconde algo más. Maguire se convierte en el principal y con su muerte se cierra el caso, pero Kyle, quien fue suspendido por amenazar a Shane antes de su enfrentamiento final, decide investigar más sobre la verdadera historia de Lucy.

Tras descubrir que Rory no era el verdadero padre Rory, Turner sigue una pista en Yelton, Nevada. Un joven que buscaba cobrar una recompensa identifica a Lucy como Grace McRay. Al llegar al lugar, Kyle descubre que Lucy vivió ahí por un tiempo. ¿Cómo llegó a ese lugar? Su padre biológico la sacó de Yosemite, fingió su desaparición y la escondió con la familia de un pastor.

El jefe de guardabosques Paul Souter (Sam Neill) era el padre de Lucy y la escondió para no arruinar su matrimonio. Años después de escapar, Lucy regresó a Yosemite para extorsionar a su padre. Cuando la joven excedió un límite, Paul intentó persuadirla de manera equivocada y solo provocó que ella pensara que intentaba matarla y decidiera saltar al vacío.

Al final de “Indomable”, Turner confronta a su Souter, quien se suicida antes de que se revele la historia y pierda todo. La decepción y todo lo vivido, motivan a Kyle a abandonar ese lugar e intentar seguir adelante. Antes de irse, le deja su caballo a Naya y los juguetes de Caleb al hijo de su compañera.

Paul Souter (Sam Neill) se suicida tras confesar la verdad al final de la miniserie "Indomable" (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “INDOMABLE”?

“Indomable” está disponible en Netflix desde el 17 de julio de 2025, por lo tanto, para ver la nueva miniserie solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

