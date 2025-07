CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Creada por Lena Dunham y Luis Felber, “Too much”, también conocida como “Demasiado” y “Sin medida”, es una comedia romántica de Netflix que narra la historia de Jessica Salmon (Megan Stalter), una treintañera neoyorquina que tras una dolorosa ruptura amorosa, decide mudarse a Londres con la esperanza de superar a su exnovio y empezar una nueva vida. Pero eso no resulta sencillo, sobre todo porque revisa constantemente el Instagram de la nueva novia de su ex desde una cuenta falsa. ¿Qué pasó con la protagonista?

Cuando su jefe y excuñado, Jameson South (Andrew Rannells), le ofrece la oportunidad de viajar a Londres por trabajo, Jessica acepta entusiasmada por visitar el lugar que ha sido escenario de muchas novelas románticas de época. Sin embargo, pronto descubre que no es el cuento de hadas que había imaginado. Pero nada puede ser peor que ver a Zev (Michael Zegen) con la atractiva influencer Wendy Jones (Emily Ratajkowski). ¿O sí?

A pesar de que en sus primeros días sufre un accidente provocado por sus velas, no todo es tan malo, ya que conoce a Felix Remen (Will Sharpe), un músico que ha tomado decisiones cuestionables a lo largo de su vida. Aunque intentan negarlo, hay una atracción insólita entre ellos que no puede ignorar. No obstante, solo les causa más problemas.

Zev (Michael Zegen) empezó a salir con Wendy antes de terminar su relación con Jessica (Megan Stalter) en la comedia romántica "Too much" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “TOO MUCH”?

Al principio, todo parece maravilloso con Felix, quien terminó una relación intermitente para empezar algo serio con la protagonista de “Too much”. Pero la relación se vuelve cada vez más intensa y ocasiona algunos conflictos. Aunque siente algo especial por Felix, Jessica aún no puede superar a Zev, ya que piensa en él constantemente y está pendiente de su romance con Wendy a través de redes sociales.

Además, teme cometer los mismos errores con Felix e incluso, traslada a su nueva relación las inseguridades que su ex le generó. Cada vez que tiene oportunidad, busca señales de alarma en su romance. Sin embargo, es ella quien se comporta de manera inadecuada, tal como se ve en la reunión de trabajo a la que invita a su novio.

Pero todo empeora cuando conoce a los amigos de Felix, ya que Polly (Adèle Exarchopoulos), la mejor amiga y ex del músico, reaviva sus inseguridades. Cuando cree que su novio se volvió a drogar, hace lo mismo, pero solo consigue recordar el fracaso de su relación en Nueva York.

En medio de una charla sincera, la protagonista de “Too much” le dice a Felix que lo ama, pero él no puede responderle de la misma manera, lo que destroza a Jessica. Aunque logran superar el momento incómodo, otro no tarda en presentarse: Felix decide mudarse al departamento de su novia luego de una pelea con su amigo, pero Jessica no reacciona de la mejor manera, así que él se enfada y va a casa de Polly.

Jessica Salmon (Megan Stalter) y Felix Remen (Will Sharpe) tiene que lidiar con sus traumas y heridas del pasado en la serie "Too much" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “TOO MUCH”?

¿Qué pasó con Jessica y Felix?

Polly admira el cambio de Felix, pero le reprocha no hacerlo cuando estaban juntos. Cuando Polly intenta retomar su romance, Felix comprende que solo quiere a Jessica, quien vive una experiencia similar en un incómodo viaje de trabajo con un director insufrible. Al volver, busca al músico y resuelven sus diferencias.

La pareja tiene un momento especial cuando Felix comparte una trauma de la infancia y Jessica de cómo la marcó la muerte de su padre. Una vez más, todo parece perfecto, hasta que asisten a la boda de uno de los mejores amigos de Felix. Jessica por fin se topa con la Inglaterra que siempre esperó encontrar, pero no le gusta. La noche termina con una gran pelea.

Después de ese día, Felix empieza a comportarse de manera extraña y a Jessica le recuerda al final de su relación con Zev. Cuando lo confronta, el músico admite que tras su pelea en la boda, volvió a drogarse y ha hecho cosas de las que no se siente orgulloso. Sin querer escuchar más excusas, Jessica le pide que se marche. Este quiebre (y publicar por error sus videos reaccionando a la vida de Wendy) también le sirve para darse cuenta de que es buena en su trabajo y que vale mucho.

Cuando Astrid, la perrita que Jessica adoptó tras separarse de Zev, muere mientras está al cuidado de Felix, Jessica lo responsabiliza por todo y descarga su dolor en él. La pareja se separa definitivamente. Mientras ambos sanan sus heridas, Jessica recibe un mensaje de Wendy, quien le pide reunirse para disculparse. La conservación les sirve a ambas para comprender que el problema es Zev.

Además, Jessica comprende que puede darle una segunda oportunidad a Felix, ya que fue sincero sobre sus errores. Con ayuda de Gaz (Dean-Charles Chapman), se reencuentra con Felix en una manifestación y le ofrece disculpas. Él hace lo mismo y mientras la policía los arresta le propone matrimonio.

Al final de “Too much”, Jessica se casa con Felix. La hermana de Jessica regresa con su exesposo. Polly acepta que Felix ama a otra, pero mantiene una pequeña esperanza de recuperarlo.

Jessica (Megan Stalter) y Felix (Will Sharpe) en su boda al final de la comedia romántica "Too much", al menos con el vestuario con la protagonista se imagina (Foto: Netflix)

¿CÓMO VER “TOO MUCH”?

“Too much” está disponible en Netflix desde el 10 de abril de 2025, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la popular plataforma de streaming.

